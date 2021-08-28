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爸爸校門口「叭叭」接小孩　老師氣炸3句神反酸：當我檳榔西施？

▲▼少子化,出生率,小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力。（圖／記者李毓康攝）

▲幼教師發文砲轟，爸爸按喇叭接小孩，「把學校當檳榔攤」，幽默比喻引發熱議。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／柯沛辰報導

把幼兒園當得來速？一名幼教老師26日在臉書批評，有爸爸開車來接小孩放學，卻懶得下車，直接在校門口按喇叭，讓他傻眼大罵「請有點sense，不要把學校當檳榔攤好嗎？」

原PO在臉書粉專「靠北，幼教老師也是人」投稿指出，超級討厭把車停在門口按喇叭、示意要老師帶小孩出去的家長，「這位爸爸你是要買檳榔喔？！叭什麼叭！你是當老師檳榔西施？還是你兒子是菁仔？」

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原PO批評，如果家長在門口按2聲「叭叭」，他是不是該廣播「菁仔回家」？如果孩子有穿外套，就廣播「包葉回家」？若是雙胞胎，就廣播「雙子星回家」？「不要把學校當檳榔攤好嗎！」

許多網友被一氣呵成的抱怨文笑倒，「幽默感100分」、「老師對檳榔好了解喔（誤」、「下車接自己小孩那麼困難嗎」、「那位爸爸大概是買檳榔買習慣了」、「還有那種停老遠，等老師送過去的，打死不下車」。

不少同業看完也抱怨，「形容得很貼切，其實，我早就有這感覺了」、「我還遇過拿手電筒照妳，示意小孩要回家的」、「還有以為我們看車子就知道是哪位家長的…」、「一個小孩有好幾個家長來接，結果一堆阿公阿嬤爸爸媽媽叔叔阿姨什麼哇勾，上來就一句話問『你不知道我是誰？』有事嗎！」

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