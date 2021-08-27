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印開學資料！隊友交出「A4彩色滿版」　網爆共鳴：一堆人做過

▲準備開學資料！隊友交出「A4彩色滿版」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲大大一張好尷尬。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

國中小學9月1日將開學，就有家長幫孩子準備相關文件資料，並請隊友去影印，怎料收到整張A4彩色滿版的成品，讓他哭笑不得，而這一幕引起廣大共鳴，不少人笑說，「我也印過A4身分證」、「我之前在電信業，也有客人拿這麼大張的身分證跟健保卡影本來門市過」。

網友昨在「爆怨公社」提到，「小朋友快開學了，請隊友印資料，拿到後我臉綠。」畫面中，這張郵局存摺影本不僅是彩色的，而且是A4滿版，讓原po相當傻眼，不知該如何貼到通知單上。

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他無奈表示，這不是第一次弄了，結果居然印成這樣，「別人家的都是神隊友，自家的都是豬隊友！」對此，許多家長心有戚戚焉，直呼「是要做海報嗎」、「我連老花眼鏡都不用戴，就看得很清楚了」、「笑到爛掉哈哈哈哈」、「一樣價錢，大張的比較划算，他有精密計算過的啦」、「縮小燈拿出來用了」。

另外，許多人也做過同樣的糗事，「沒關係，我朋友身分證也這樣印」、「我們家的也很豬，上次叫他印封面，他竟然連內頁全都印了」、「我也幹過這種事」、「我也做過這種事！身分證還有小孩預防針的黃卡都幹過」、「有一次我幫先生印身分證，出來也是A4彩色，我照樣直接寄到國稅局」、「其實我家豬隊友也常做這種事，常翻白眼」、「上次才在超商看到一位婦人印整面A4的身分證，快笑翻」、「我之前在電信業，也有客人拿這麼大張的身分證跟健保卡影本來門市過」。

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

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