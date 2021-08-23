18%家長贊成「國高中延後到9：30上課」　老師僅17%

▲支持延後上課時間佔多數的還是學生，高達64.5%。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

民眾在公共政策網路平台聯署提案「國、高中上課時間改為9：30到17：00」，此議題立即引起全國學生、老師、家長及國人的關注。全國家長團體聯盟啟動全國性問卷調查，4881名填完問卷中，家長支持的只有18％，老師更低僅17%。

全國家長團體聯盟這份問卷從8月14日下午2點到8月17日上午7點，共計 65小時，調查採用網路發放調查連結、且同一帳號不得重複填答的方式進行調查，共收集全台灣各縣市4881位家長、學生、教育人員意見。

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聯盟公布填答族群分布比例，家長（61%）、學生（17%）、教育人員（11%）及社會人士（11%），研究結果顯示，贊成9：30到校的人數為1156人（24.6％），不贊成的人數為3,534人（75.4％）

聯盟進一步分析不同身分別，學生認為可延後到9：30的比例最高達64.5%，其次為家長18%、老師17%。家長和老師認為可延後到8：00的比例最高、達到50%，其次學生也有31%，顯見目前上學時間，對於各年齡層而言，多認為上學時間有些微調整的空間。

聯盟說明，報告中贊成適度延後上課時間，學主、老師及家長均提及考量到睡眠、健康及交通等因素，學生正處於青春期，有時會稍微失眠，需要有足夠的睡眠時間。7：30到學校、因交通故必須6點或更早起床，睡眠時間不足、影響到上課專注力。也有家長提到，孩子有效率的學習與身心發展比長時間的待在學校更為重要。至於反對延後上課時間到 9：30，學生及老師都提到課多上不完，家長也多認為延後放學會讓課後補習時間延後，連帶影響之後的作息時間，最終導致更晚睡覺，惡性循環。且部分學生須由家長接送上學，上課時間能配合家長上班時間也非常重要。社會人士則關注學生將來在社會上的適應性。

聯盟強調，這次問卷分析，顯見目前國高中學生上學時間，對於各年齡層而言，多認為有適度微調整的考量空間，調查報告的量性及質性分析中，看到台灣的學子在校要學習的科目多且學業負擔重，下課還要補習或上才藝課，令學生感到疲憊不堪，同時也看見國高中學生長久以來在課程學習上的沉重壓力。