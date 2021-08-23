　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

18%家長贊成「國高中延後到9：30上課」　老師僅17%

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲支持延後上課時間佔多數的還是學生，高達64.5%。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

民眾在公共政策網路平台聯署提案「國、高中上課時間改為9：30到17：00」，此議題立即引起全國學生、老師、家長及國人的關注。全國家長團體聯盟啟動全國性問卷調查，4881名填完問卷中，家長支持的只有18％，老師更低僅17%。

全國家長團體聯盟這份問卷從8月14日下午2點到8月17日上午7點，共計 65小時，調查採用網路發放調查連結、且同一帳號不得重複填答的方式進行調查，共收集全台灣各縣市4881位家長、學生、教育人員意見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯盟公布填答族群分布比例，家長（61%）、學生（17%）、教育人員（11%）及社會人士（11%），研究結果顯示，贊成9：30到校的人數為1156人（24.6％），不贊成的人數為3,534人（75.4％）

聯盟進一步分析不同身分別，學生認為可延後到9：30的比例最高達64.5%，其次為家長18%、老師17%。家長和老師認為可延後到8：00的比例最高、達到50%，其次學生也有31%，顯見目前上學時間，對於各年齡層而言，多認為上學時間有些微調整的空間。

聯盟說明，報告中贊成適度延後上課時間，學主、老師及家長均提及考量到睡眠、健康及交通等因素，學生正處於青春期，有時會稍微失眠，需要有足夠的睡眠時間。7：30到學校、因交通故必須6點或更早起床，睡眠時間不足、影響到上課專注力。也有家長提到，孩子有效率的學習與身心發展比長時間的待在學校更為重要。至於反對延後上課時間到 9：30，學生及老師都提到課多上不完，家長也多認為延後放學會讓課後補習時間延後，連帶影響之後的作息時間，最終導致更晚睡覺，惡性循環。且部分學生須由家長接送上學，上課時間能配合家長上班時間也非常重要。社會人士則關注學生將來在社會上的適應性。

聯盟強調，這次問卷分析，顯見目前國高中學生上學時間，對於各年齡層而言，多認為有適度微調整的考量空間，調查報告的量性及質性分析中，看到台灣的學子在校要學習的科目多且學業負擔重，下課還要補習或上才藝課，令學生感到疲憊不堪，同時也看見國高中學生長久以來在課程學習上的沉重壓力。

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
嬤孫身上冒驚人水泡　「太陽照射」高溫奪2命
威力彩「第2區」超夯號碼　今年已開出196次
打高端「30歲女倒地、47歲男癱軟嘔吐」　醫傻眼解答：以為吹
快訊／再增26.3萬劑高端封緘完成　部分效期只到9／11
女師普悠瑪自拍「槍斃蔡英文」　只是禱告…獲不起訴
快訊／新北確診者「赴花蓮40人宗教活動」！大量足跡曝光
國高中延到9：30上課　學生、家長、老師支持率出爐
快訊／飛金門致祭823英靈　朱立倫同機旅客爆「快篩陽性」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

25歲上班族BMI正常卻「脂肪肝」！　鄉民不意外：問前輩誰沒有好了

逾5千劑高端疫苗9／11到期！指揮中心：是測試品「不給民眾施打」

美藝術家腦洞大開將鳥類融合自然元素　讚美並喚醒對瀕危動物的關注

田馥甄單飛也得獎「為何要組S.H.E？」　網揭1關鍵：搭配真的神

6歲童「全身瘀青照」曝！睡不著被媽媽同居人虐打　網心疼：快救他

再增「26.3萬劑高端疫苗」封緘完成　5千多劑效期只到9／11

宜蘭疫苗涵蓋率42.6%　11229人要打高端首日打沒狀況

聯亞批審查片面！楊志良嗆：台灣沒資格做EUA　再譙蘇揆是王八蛋

快訊／新北確診者「赴花蓮參加40人宗教活動」！足跡曝光

快訊／大雷雨殺到！這4縣市大雨特報　留意雷擊強陣風

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

喀布爾機場千人塞爆「拉出屍體」 難民遭活活擠死、脫水癱倒在地

154走私貓安樂死…賈永婕郭書瑤心疼發聲　夏如芝、黃少谷怒轟「遭網罵爆道歉了」！

25歲上班族BMI正常卻「脂肪肝」！　鄉民不意外：問前輩誰沒有好了

逾5千劑高端疫苗9／11到期！指揮中心：是測試品「不給民眾施打」

美藝術家腦洞大開將鳥類融合自然元素　讚美並喚醒對瀕危動物的關注

田馥甄單飛也得獎「為何要組S.H.E？」　網揭1關鍵：搭配真的神

6歲童「全身瘀青照」曝！睡不著被媽媽同居人虐打　網心疼：快救他

再增「26.3萬劑高端疫苗」封緘完成　5千多劑效期只到9／11

宜蘭疫苗涵蓋率42.6%　11229人要打高端首日打沒狀況

聯亞批審查片面！楊志良嗆：台灣沒資格做EUA　再譙蘇揆是王八蛋

快訊／新北確診者「赴花蓮參加40人宗教活動」！足跡曝光

快訊／大雷雨殺到！這4縣市大雨特報　留意雷擊強陣風

就是要打高端！　林為洲：希望國產疫苗越做越好

港大研究：靜脈注射mRNA疫苗　發生心肌炎、心包膜炎機率大增

25歲上班族BMI正常卻「脂肪肝」！　鄉民不意外：問前輩誰沒有好了

電商網購、批發業7月營收創新高　餐飲業年減近四成歷年新低

陳冠宇拚隔7年旅日返台初登板首勝　古林睿煬迎戰

蘋果發表會何時舉行？　內部主管推特照片洩密

女「戴手鏈拔插頭」引發爆炸　手掌被瞬間燻黑嚇壞網：我也遇過！

連晨翔大陸拍戲釀「永久性傷害」　遭受宮刑嘆：是種屈辱

北市動物園水豚君添2寶！　萌樣連「黑白鄰居」也凍未條

浪貓食量減少真相惹淚　飼主：會愛你一輩子

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

生活熱門新聞

桃園2人打完高端爆不適！20多歲女接種後倒地

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

威力彩上看27億！命理師曝12生肖財運最旺時辰

海神超跑被噴渣男　多3點網笑翻

打高端後不適再+1例！桃園26歲女一度失去意識

台中女點外送「吃到牙齒」！高大成給答案

太魯閣事故調查報告　移工揮手擋車畫面首曝光

LIVE／高端開打兩人傳不適　陳時中最新說明

高端傳3例不適　陳時中：都是暈針

台灣「魅惑女王」登日本車廂！她開心合照曝光

打AZ是真正的輸家！他秀小黃卡喊：打高端雙贏

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

更多熱門

相關新聞

學生闖南鐵東移拆除現場！警強制管束

學生闖南鐵東移拆除現場！警強制管束

南鐵東移案最後一戶拆遷戶黃春香宅，20日清晨6時被台南市警方戒護下，由南鐵局中工處拆除樓梯，惟21日晚上約有30名學生再度聚集黃宅前，其中李姓學生代表欲闖入工地被警方制止，因聚集學生拒不離去，警方依法舉牌四次命令解散未果，強制管束並柔性勸離學生，警方將依集會遊行法究辦李、黃2人。

師揪3少看A片再亂咬　求輕判哭了：我有戀童癖

師揪3少看A片再亂咬　求輕判哭了：我有戀童癖

2成老師還打不到疫苗　陳時中承諾：一定會照數目發下去

2成老師還打不到疫苗　陳時中承諾：一定會照數目發下去

桃園24日1500名教師接種

桃園24日1500名教師接種

「上課時間延後」公聽會　學生主張先廢除早自習

「上課時間延後」公聽會　學生主張先廢除早自習

關鍵字：

全國家長團體聯盟國高中高中以下中學延後上課時間家長老師教師學生

讀者迴響

熱門新聞

桃園2人打完高端爆不適！20多歲女接種後倒地

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

即／喀布爾機場爆槍戰　已釀1死3傷

波折多！那英退出《中國好聲音》網爆內幕

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

焦糖哥哥半價賣掉6年餐廳

威力彩上看27億！命理師曝12生肖財運最旺時辰

海神超跑被噴渣男　多3點網笑翻

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面