家長跳腳！20人領到學號卻被取消錄取　台南護專曝關鍵原因

▲台南護專指出，考生雖因重複錄取被取消資格，但依教育部規定，仍可回到原錄取學校報到就讀，考生只要依報到期限前往報到，不會無校可讀。（圖／台南護專官網，下同）

記者林悅／台南報導

9月份各校新生即將報到入學，台南護專傳出有新生被通知取消錄取資格，必須回原錄取學校報到，差點發生學生無校可讀窘境，此舉引起相關學家長不滿，指控校方處理有缺失，南護主秘李月萍指出，因防疫改為線上申請，因該20名學生重複註冊而取消錄取資格，但教育部同意可回原錄取學校報到，不影響其權益。

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據了解，因新冠疫情影響，傳出台南有家長指控，小孩參加今年台南護專免試續招錄取，並已完成分班編予學號，最近卻接到校方通知，由於重複錄取，所以取消錄取資格，必須前往已放棄學籍的原學校報到，差點發生孩子無校可念之窘境，影響學生就學權益甚大，校方處理有缺失。

台南護專主任秘書李月萍指出，因疫情警戒關係，基於防疫需求，確保家長與學生安全，今年取消撕榜單程序，改採線上報名方式辦理，以避免群聚，校方在招生簡章及表單上，都有紅色粗體字提醒家長及學生，要先註銷原錄取學校錄取資格，才能向台南護專報名，但最後系統審核，南護今年續招有20位考生，因原錄取學校並未註銷其錄取資格，才會造成重複錄取，南護依規定將名冊報教育部查處，並於8月23日以前發函通知考生取消錄取資格。

李月萍主秘指出，這20名學生原錄取學校錄取資格並未註銷，所以才會造成南護續招考生重複錄取情況，南護已依規定將名冊報教育部，教育部也同意該批學生可以回原錄取學校報到就讀，並不會造成無校可讀之情況，對其就學權益並不影響，該校可以處理的部分已完成，後續教育部會處理。

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