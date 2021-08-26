日月光HR傳被電爆！　鄧佳華「恩情不忘」：我會請吃飯

▲鄧佳華到日月光上班沒幾天就被離職了。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

記者葉國吏／綜合報導

自稱「FBI帥哥」的網路紅人鄧佳華，日前才在IG曬出工作證，顯示在IC科技大廠日月光擔任作業員，不料才短短一周，就被網友爆料已離職。鄧佳華26日早上再度發文談論被離職一事「我會請日月光人資請吃飯」。

鄧佳華25日被爆料已離職日月光，據了解，他因為在產線的培訓過程中，並沒有過關，因此在23日就已離職日月光的工作。網路甚至傳出因為錄取鄧佳華，讓人資變高層電爆「事情一曝光，日月光成為笑柄，高層還不跳腳」。甚至有鄉民爆料，「有聽說HR被主管幹的事」、「人事部被高層電爆了，有夠慘」。

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鄧佳華26日也在臉書發文表示，對於日月光相當感謝，也會反省自己的能力不足，「等我振作起來 等我成功的那一天，我會請日月光人資請吃飯」。

以下鄧佳華臉書全文：

雖然在日月光只有短短幾天

但我很感謝日月光人資讓我進去

不會因為我過去做過什麼

而排斥我 並且接納我

也讓我明白大公司的規模及體制

我會在這失落的期間

反省自己的能力不足

等我振作起來 等我成功的那一天

我會請日月光人資吃飯

來表達我對日月光的感激

這份恩情我是不會忘記的