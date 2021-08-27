女直播主遭網紅「Gino」性侵　隔天要求道歉　又被拖進廚房硬上！

▲Gino勁宥身高超過180公分，2度對身高僅153公分的女直播主伸出狼爪。（圖／翻攝自臉書《Gino勁宥》）

記者陳雕文／新北報導

恐怖！在YouTube擁有16.8萬追蹤的網紅「Gino勁宥」（下稱勁宥），酒後竟性侵同工作室的女直播主！隔天受害人約他單獨談談，希望能得到「對不起」等認錯的說詞，沒想到勁宥卻說「我看到妳就是忍不住！」接著再次伸出魔爪，衣褲被扯開的女直播主不斷喊，「不要！」但仍被拖進廚房性侵。

判決書指出，勁宥於去年5月中旬跟女直播主及6名同事喝酒，結束後大家各自回房休息，但到了凌晨3點多，勁宥敲女直播主的門，等她一開門，勁宥撲上前強吻並把人拉到客廳壓制在沙發上，並以手指亂摳性侵，接著再把女直播主拖到廚房，扯開衣褲性侵，後來勁宥射精在女直播主的腰部，拿衛生紙簡單擦拭後就回房休息。

▲Gino勁宥洩慾得逞，女直播主傳訊息怒斥，「真的很過分」、「感覺你一點罪惡感都沒有」，隔天要求道歉，竟再次遭勁宥性侵。（圖／翻攝自臉書《Gino勁宥》）

女直播主完全嚇壞了，也不敢大聲驚動其他人，事後顧及工作室的和諧，更不想讓家人知道這樣的事，隔天跟勁宥相約，晚間9點多在工作單獨談話，希望勁宥可以拿出誠意道歉，那她就當作一時的酒後亂性算了，不會追究。

殊不知兩人見面後，勁宥竟再次強吻女直播主並上下其手，她喊，「妳不是男朋友，不可以這樣！」、「不要！」但勁宥早已失去理性，還說，「我看到你就忍不住想要」接著再次把人拖進廚房，扛起來放在流理台上，再強行脫下女直播主的內褲強制性交。

後來勁宥又把女直播主放倒在地，持續侵犯直到射精在女直播主的褲子上。女直播主忍無可忍決定提告。

▲女直播主慘遭性侵，隔天要求道歉，又再次被拖進廚房強制性交！造成她身體、心理的巨大傷害。（示意圖／記者黃克翔攝）

勁宥受審時表示，有跟女直播主發生性關係，但都是在兩情相悅的情況下，沒有性侵。但法官認為，女直播主與勁宥平時並無交惡，從私下對話紀錄來看，互動關係良好，且指控性侵這件事攸關個人聲譽，女直播主並無虛構事實誣陷勁宥的必要，因此採信她的證詞。

而勁宥迄今尚未與女直播主和解，26日依對女子以強暴方法而為性交兩罪分處有期徒刑3年6月、3年10月，合併應執行有期徒刑4年10月，全案可上訴。