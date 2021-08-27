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嘉市監理站大型車檢驗線汰舊換新施工　8／28-9／9停止運作

▲▼嘉義市監理站大型車檢驗線設備預訂於8/28-9/9汰舊換新施工 。（圖／嘉義市監理站提供）

▲▼嘉義市監理站大型車檢驗線設備預訂於8/28-9/9汰舊換新施工 。（圖／嘉義市監理站提供）


嘉義市監理站預訂於110年8月28日至110年9月9日期間，進行大型車檢驗線剎車試驗器汰舊換新施工，屆時大型車檢驗線將停止運作。

▲▼嘉義市監理站大型車檢驗線設備預訂於8/28-9/9汰舊換新施工 。（圖／嘉義市監理站提供）


嘉義市監理站表示，針對本次汰舊換新施工，大型車請至”地磅”旁空地進行檢驗，此期間依嘉義區監理所公路監理資訊系統服務中斷汽車檢驗業務緊急處理程序辦理，民眾前往市站辦理車輛檢驗業務，請耐心等待，如有急迫情形，建議可至鄰近監理所(站)驗車，以減少等候時間。

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