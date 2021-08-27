嘉市監理站大型車檢驗線汰舊換新施工　8／28-9／9停止運作

交通部因應新冠肺炎疫情嚴峻，與觀光產業相關之汽車運輸業直接受到衝擊，為協助受影響而營運困難之計程車客運業、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人，因應疫情紓困2.0再納入駕駛人薪資補助措施，於4月至6月間補貼每人每月新臺幣1萬元，總計補助每人新臺幣3萬元。