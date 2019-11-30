嘉義市監理站關懷高齡　下鄉縣市巡迴換發汽車駕照

▲▼ 嘉市監理所下鄉服務為高齡者換照。（圖／嘉義市監理站提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

民國31年7月1日(含)以後出生屆滿75歲，或民國31年6月30日(含)前出生有違規記點或吊扣駕照情形的長者，自民國106年7月1日起駕照不再永久有效，新制度實施以後駕照的有效期限只到75歲止，請收到換照通知單或接到電話通知後，儘速辦理換照。另外，年滿75歲以上的長輩請特別注意，若有違規記點或吊扣駕照的情形，則必須於收到通知後3個月內辦理換照，以免未於期限內辦理，經公路監理機關逕行公告註銷。

嘉義市監理站表示，辦理換照應經體檢合格及通過認知功能測驗(或檢附無患有中度以上失智症證明文件)，目前因部分衛生所只辦理體檢項目未辦理認知功能測驗，嘉義市監理站為服務鄉親，11月份下鄉服務並於現場辦理做認知功能測驗及換照服務。檢查時請您攜帶駕照正本、身分證正本、最近2年內同1組的1吋照片4張及相關費用(體檢費用依各檢測單位收費標準收費，認知功能測驗費用為200元、換發駕照駕照規費每張50元)後於當日現場辦理。當日若有意願繳回駕照，亦可至現場填寫同意書一併辦理。

辦理時間及地點如下：

108年12月2日(星期一)：嘉義縣中埔鄉衛生所，上午9時至11時

108年12月4日(星期三)：嘉義市東區衛生所，上午9時至11時

108年12月6日(星期五)：嘉義縣大林鎮衛生所 ，下午14時至16時108年12月10日(星期二)：嘉義縣大埔鄉衛生所，上午10時至12時

108年12月11日(星期三)：嘉義縣番路鄉衛生所，上午9時至11時

高齡鄉親可利用時間預先至就近衛生所、公立醫院或代辦所辦理身體檢查縮短辦理時間。體檢單位(體檢費用依各檢測單位收費標準收費)如下：嘉義縣民雄鄉衛生所、嘉義縣竹崎鄉衛生所、嘉義縣阿里山鄉衛生所、嘉義市東區衛生所、嘉義市西區衛生所、信合美診所、慶昇醫院、王國哲診所、聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、衛生福利部嘉義醫院、嘉義榮總醫院等單位。

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