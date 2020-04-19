補助來了！　嘉市監理所開放計程車、遊覽車駕駛津貼申請

▲嘉義市監理所推計程車、遊覽車駕駛司機疫情薪資補助3萬元政策。（圖／嘉義市監理所提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部因應新冠肺炎疫情嚴峻，與觀光產業相關之汽車運輸業直接受到衝擊，為協助受影響而營運困難之計程車客運業、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人，因應疫情紓困2.0再納入駕駛人薪資補助措施，於4月至6月間補貼每人每月新臺幣1萬元，總計補助每人新臺幣3萬元。

嘉義市區監理站洪廣誠站長表示，駕駛人薪資補貼4月18日已開始受理申請，為讓駕駛人可以儘速完成補貼款之申領，包含嘉義區監理所、嘉義市監理站、台南監理站、雲林監理站、麻豆監理站、新營監理站於本週六、日(4月18日及19日)上午8時至下午5時全面加班受理申請，歡迎有申請需求之駕駛人利用假日踴躍至本所及各監理站申辦。

並請備齊申請書、存摺影本及相關證明文件；另有雇主者，則由計程車公司(行號)、遊覽車客運業及小客車租賃業統一填妥薪資補貼清冊提出申請。駕駛人如有任何申請疑義，可洽詢嘉義區監理所及轄屬各監理機關為您服務解答。

嘉義市監理站周日早上也特別派人至嘉義火車站及轉運站向駕駛人宣導薪資補助案，並請駕駛人把握機會盡速申請，各監理所、站於18、19兩天全面加班服務，自上午8時至下午5時，歡迎符合條件駕駛朋友盡快申請。

►有75%酒精，必備必買必囤！！