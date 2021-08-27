嫌女友當4年小三「被老男人睡過」！分手才知懷孕...他甩鍋被罵翻

▲他發現女友曾當過小三賣過，因此提出分手。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

你能接受另一伴曾是小三、小王的黑歷史嗎？一名男網友在臉書社團「靠北女友2.0」抱怨，原本打算與女友結婚，卻發現她曾當過小三，且對象還是大她20多歲的「老男人」，一氣之下提出分手；不料女方在分手2週後告知已懷孕11週，且堅持要生下來。原PO直言不可能娶她，後悔當初沒避孕「生下來難道我就必須養？」結果討拍不成，反被網友們臭罵一頓，怒批原PO有夠自私，根本是不想負責。

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「女友當過小三，被發現後死纏不肯分手」，原PO表示，收到證據發現女友曾「當過小三4年」，而對象竟是大她20多歲的「老男人」，令他難以置信「真心接受不了女友賣過，就分了…」。

原PO沒想到的是，女友分手後才告知已懷孕11週，不僅不願意拿掉孩子，還偷偷去找他父母哭鬧，「還沒跟父母說我們分開了，現在鄰居都以為我是渣男始亂終棄…」

原PO不滿女友拿小孩威脅他，後悔當初沒有避孕，「本來有多愛她，現在就有多恨她」。原PO斬釘截鐵表示不可能娶女友，可如今她不肯拿掉小孩，父母也主動提議幫忙照顧小孩，但原PO就是無法釋懷，表示「有哪個男人願意餘生被提醒著曾經打算跟一個女生共組家庭，可這女生卻曾經做過小三被老男人睡過？」

貼文一出，原PO討拍不成，反被網友們一面倒留言臭罵，不少人替女方抱屈，認為孰能無過，並批評他根本只是想逃避責任罷了，「自己想結婚才無套…跟她當過小三有啥關係？」、「只想自己爽不想負責的代表！講一堆藉口幹嘛？」、「難道你沒睡過別的女人？」、「突然覺得遇見你可能是她當小三的報應…」、「渣到不能在渣的男人」、「當過小三4年跟賣過之間的關連是…？」不過也有人要原PO先確認孩子是不是自己的種，不然一切不好說。



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