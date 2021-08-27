「3+11」翻版？　鄭正鈐爆外國足球員入境只要隔離5天

▲鄭正鈐召開「外國球員入境只需隔離5天 會議記錄在哪」記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國內疫情雖已趨緩，但目前針對國外入境者仍須隔離檢疫14天，國民黨立委鄭正鈐27日召開記者會，指出足協近期即將舉辦三場國際賽事，向指揮中心提出專案申請，讓外國入境的球員只需隔離5天就可下場比賽，質疑此舉恐增加疫情風險，要求體育署、指揮中心提出相關會議記錄，否則恐成「3+11」的翻版。

鄭正鈐指出，三場資格賽參賽隊伍分別來自巴林、寮國、越南、緬甸、印尼，皆為外交部紅色警示國家，甚至還有被疾管署列為重點高風險國家，質疑放寬防疫門檻，等於置我國球員與國人風險於不顧。

鄭正鈐表示，依照現行規定，只有持有居留證之外國人或是本國人才能入境隔離14天，這85名外國球員都是專案申請，質疑專案降低隔離門檻的原因？是否有人施壓？是否有會議紀錄？他呼籲，疫情好不容易趨緩，千萬不要像「3+11」一樣，只有指揮官一句「我負責」就交代過去。

對此，列席記者會的體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲回應，去年許多國際賽都因疫情取消或延期，三級警戒期間國際賽事防疫計畫都沒有提報，降回二級後，考量防疫優先前提及保障選手參賽權益，由於接下來的足球賽事關係到2022印度女子亞洲盃資格賽，且選手如果不是在台灣比賽，到其他國家衛生條件可能更差。

許秀玲強調，為避免造成防疫負擔，體育署只會提報亞奧運資格賽、積分賽等重要比賽，沒有急迫性的賽事都會暫緩。另外，此次收到足協防疫應變計畫後，經比賽及訓練的台南市、高雄市政府確認可行性，採取指揮中心核定體育賽事的隔離天數最少5天，並要求團進團出、閉門賽事，不會與社區接觸，選手入境前14天需自我健康監測，登機前72小時PCR採檢陰性等配套措施進行層層把關，並不是只有單純完成5天隔離就能參賽。