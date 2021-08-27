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新北鶯歌青年暑期社區體驗實習　打造青銀藝術共創工作坊

▲新北鶯歌青年暑期社區體驗實習 打造青銀藝術共創工作坊。（圖／新北市鶯歌區公所提供）

▲新北鶯歌青年暑期社區體驗實習，打造青銀藝術共創工作坊。（圖／新北市鶯歌區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市鶯歌區永昌社區發展協會為讓年輕學子進入社區體驗實習，招募在地青年志工，自發性投入教育部青年發展署「青年暑期社區職場體驗計畫」，透過藝術性多元的媒材進行創作，最後轉印成月曆發送給居民，擴大並凝聚居民共識，共享長者們童年記憶中的技藝，深具意義。

吳芳綺是國立台北大學四年級的同學，負責社區人文故事採集工作坊中的插圖創作工作，本身學的是應用外語系及社會學系雙主修，自己本身對於地方文史工作有濃厚的興趣，善用自身電腦繪圖的專長，提供未來永昌社區月曆內頁的豐富度；駱毅是國立成功大學機械工程系二年級的同學，也是永昌社區當地學子，負責耆老訪談的攝影工作，以及影片後製的剪輯任務，在參與過程中，更了解家鄉的陶瓷產業與地方人文故事等，透過社區長者的講述過往的回憶與時光點滴，有了更深一層的認識。

▲新北鶯歌青年暑期社區體驗實習 打造青銀藝術共創工作坊。（圖／新北市鶯歌區公所提供）

▲芳綺與駱毅同學與訪談人物側寫討論。

兩位同學起初對於社區工作及文化都很陌生及不了解，但在有限的時間裡透過文史書籍、文獻查找及田野調查，他們以當地社區長輩的窯產業時代為主題，走訪了在地百年歷史公廟以及傳承第二、三代青年接班人的窯廠，另外也訪談12位社區長輩以及3家在地傳承接班的窯產業者過去在陶瓷產業的生命故事逐步建立起口述歷史。

在計畫執行中曾因找不到訪談對象而有些焦慮，但透過駱毅奶奶的介紹，駱毅才發現原來自己也是在窯產業文化裡孕育出來的，他們將這一個月的感動故事轉化成不同形式的作品，包含當地地景及人物的繪畫側寫及訪談紀錄片，駱毅及芳綺表示，很開心透過這樣的方式更認識自己的社區文化及社區工作，對他們來說是最特別的工讀經驗也度過最特別的暑假。

▲新北鶯歌青年暑期社區體驗實習 打造青銀藝術共創工作坊。（圖／新北市鶯歌區公所提供）

▲永昌社區月曆計劃：人物X人文、技藝X記憶。

在地耆老吳玉琴女士深知做陶的辛苦，從小就幫忙家中的窯場畫瓶、灌漿但也因此強化了對於在地文化的認同及依賴，吳女士表示這次的經驗相當難得，能將自身的故事與經歷分享給同學們，並透過兩位年輕人的長才以不一樣的方式將在地文化傳承下去，讓人感動。

永昌社區發展協會理事長段淑惠表示，社區中的人力普遍高齡，對於多媒體或是智慧型手機、電腦業務較不熟悉，過去於社區中也辦理很多長輩的藝術彩繪及編織相關的工作坊，這次透過芳綺及駱毅的加入給予社區不一樣的面貌，這是世代之間的共融及在地文化的傳承，也為社區注入滿滿的新能量。

▲新北鶯歌青年暑期社區體驗實習 打造青銀藝術共創工作坊。（圖／新北市鶯歌區公所提供）

▲當地地景及人物的繪畫側寫及訪談紀錄片。

鶯歌區長施明慧表示，永昌社區發展協會是衛生福利部評鑑為甲等的金卓越社區，更長期參與家庭暴力社區預防工作，打造性別平等與安全幸福的社區家園，於社區服務中更是不遺餘力建置巷弄長照站並提供多元的長輩服務，同時也給予各年齡層的社區居民照顧及支持關懷，這次更透過青年與長輩不同世代之間的交流，讓鶯歌學子服務在地並了解自己所身處的家鄉強化認同，也替鶯歌帶來滿滿的正能量。

▲新北鶯歌青年暑期社區體驗實習 打造青銀藝術共創工作坊。（圖／新北市鶯歌區公所提供）

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