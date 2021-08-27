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深港團隊研發愛滋新抗體　動物實驗100%預防HIV病毒

▲深圳及香港團隊研發愛滋病新抗體。（圖／CFP）

▲深圳及香港團隊研發出有效抑制愛滋病的新抗體。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸深圳第三人民醫院及香港大學愛滋病研究所團隊24日於國際期刊《Cell Reports》上發表愛滋病抗體最新研究。研究結果顯示，經動物實驗發現，注射單劑BiIA-SG能100%預防HIV病毒感染，已感染的動物經接受單劑的BiIA-SG治療後，可以100%存活，且大部分動物體內病毒持續完全抑制時間長達2年。

▲深圳及香港團隊研發愛滋病新抗體。（圖／CFP）

▲經動物實驗發現，注射單劑BiIA-SG能100%預防HIV病毒感染。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，2018年，深圳市第三人民醫院愛滋病醫學中心與香港大學愛滋病研究所陳志偉教授團隊合作的深圳市醫藥衛生三名工程項目，利用基因工程技術，研製出一種新型的串聯雙價愛滋病廣譜中和抗體BiIA-SG。BiIA-SG通過結合宿主細胞表面的CD4蛋白，可策略性伏擊HIV-1病毒，進而保護細胞不被病毒感染。

在體外實驗中，BiIA-SG能有效中和124株不同基因亞型的愛滋病毒；在體內實驗中，BiIA-SG可以完全保護人源化小鼠不被多種愛滋病毒感染。研究結果證明，BiIA-SG是一種可有效預防和免疫治療HIV-1病毒感染的新型通用抗體。

除BiIA-SG抗體外，該研究團隊近期研究出PD1融合型愛滋病核酸疫苗的動物實驗證據。研究顯示，該疫苗能在恆河猴中誘導出有效的效應T細胞（CD8＋T細胞），並能持續抑制HIV的病毒血症。該研究結果已在國際著名期刊《PLoS Pathogens》上發表，目前已經開始籌備進行1期臨床試驗。

深圳第三人民醫院愛滋病醫學中心主任王輝教授表示，如果將BiIA-SG抗體與PD1融合型愛滋病核酸疫苗聯合應用，將有望成為國際上首個功能性治癒愛滋病的免疫療法。

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