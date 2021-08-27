讓上學安心　宜縣116所學校全面校園環境防疫消毒

▲▼開學在即，宜縣116所學校全面校園環境防疫消毒。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣全面展開校園環境消毒，宜蘭縣長林姿妙27日至壯圍鄉古亭國小，關心校園環境防疫消毒工作，以確保開學後校園環境衛生安全，讓家長安心送子女上學。另，宜縣環保局與各鄉鎮市公所防疫消毒大隊，即日起至8月31日將完成縣內116所學校環境消毒工作。

宜蘭縣長林姿妙表示，開學在即，為了讓師生更安心回到學校，並確保開學前校園環境衛生及完備防疫作業，防疫消毒大隊對於校園環境消毒列為最重要的重點工作，除周遭環境外，還針對暑假期間開放民眾使用的公共空間，如川堂、洗手台、廁所、校園運動設施等進行消毒。

宜縣學校成立校園防疫小組，擬定防疫措施、備妥相關緊急備用防疫物資，如口罩、消毒酒精、額(耳)溫槍等，宜縣府近日積極爭取中央防疫補助，並專款及加碼補助各國中小，「用餐有隔板 進出自動體溫感測」，升級校園防疫規格，且學校也就教室內學生經常接觸的門把、桌面、電燈開關等，定時加強消毒，同時也設置相關門禁措施，針對入校訪客配合實聯（名）制、量測體溫與（乾）洗手及佩戴口罩。

宜蘭教育處溫馨小叮嚀，學童即將於9月1日開學返校上課，請家長出門前也要主動量測體溫及關心學童的健康，身體如有不適請留在家中或儘快就醫，確保校園安全環境及師生健康。

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