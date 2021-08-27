影／街訪影片挨批造假　國民黨反嗆民進黨才是「詐騙祖師爺」

記者楊蕓／台北報導

國民黨近日委託民間公司以「後疫情時代」為主題進行街訪，遭網友踢爆過程中誘導式訪問，受訪者直到簽署肖像同意書時才知道是供國民黨使用，遭民進黨批評造假。對此，國民黨27日向該受訪者表達歉意，強調在未經同意下不會使用影片，也批評民進黨執政以來，慣用網路匿名身份反串、蓄意帶風向製造與民意不符的輿論，對比國民黨主動告知與揭露，民進黨的言行堪稱「詐騙祖師爺」。

國民黨表示，在野黨的職責就是確實反映民間現狀，委託街訪目的在於實際了解疫情期間各行各業受到的衝擊。透過實際的訪問行動了解民意，拍攝後也提供同意書供民眾簽署才會使用，證明國民黨「開大門，走大路」沒有造假意圖。反觀民進黨尚未看到影片釋出就先捕風捉影，搶先在網路上帶風向，太過懼怕面對真實民意，而無法實際走進民間。

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／國民黨提供）

國民黨表示，經查確實有委託相關單位製作影片，以街訪形式詢問民眾對於疫情期間所受衝擊。為了尊重受訪者，事前要求合作單位清楚表明未來使用影片的管道，必須得到受訪本人親簽的同意書才可使用。

國民黨表示，街訪過程中若有使受訪者產生不適感受之處，國民黨表達歉意，同時，也已請負責採訪的相關人員親自前往道歉、關心。國民黨強調，在沒有受訪者同意情形下不會使用影片，也不會公開播放。

國民黨也批評，民進黨執政以來慣性用「網路匿名」身份，利用公職上班時間，製作匿名文宣引發「行政院小編事件」，黨職親屬匿名反串，引發「林瑋豐事件」，甚至在疫情期間，惡意散布國際疫苗沒有進行三期的「范綱皓事件」，種種蓄意帶風向，製作與民意不符的輿論，對比國民黨主動告知與揭露，民進黨的言行堪稱「詐騙祖師爺」。