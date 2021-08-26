「這批BNT跟香港那批不一樣！」　醫師：中文標是因原本要出貨給中國

▲輝瑞疫苗注射液。（資料照／路透）

記者杜冠霖／台北報導

25日晚間指揮中心證實，有一批外盒包裝印有復必泰的BNT疫苗將抵台，對此，醫師林靜儀26日表示，這一批貨是因為中國遲遲未通過輝瑞BNT疫苗的EUA，因此，台灣才搶到這批七月底德國原廠生產的BNT，「跟之前香港不要的那批不一樣哦！」

外界質疑，台灣堅持要德國原廠「客製」沒有復必泰標籤的疫苗，所以才會拖到9月底出貨，林靜儀表示，因為中國遲遲未通過BNT的EUA，台灣才搶到這批德國原廠生產的BNT，跟之前香港不要的那批不一樣，「台灣是以之前曾經要買的買家身分被徵詢。」

對於這批疫苗的中文標示，林靜儀指出，COMIRNATY是商品名。上面有中文標就是因為本來要出貨給中國，中文標、英文標都只要符合食藥署必要表示審核就可以，重點在德國原廠直送 而不是中國代工、中國分裝、中國收貨後轉送。

中央流行疫情指揮中心25日晚間表示，有一批上海復星代理的BNT原廠疫苗將於8月下旬出廠，比預期首批捐贈疫苗的供應期程更早，而該疫苗由於原本要銷往他處，外包裝有復必泰的品名，指揮中心評估該疫苗仍然屬於原廠製造，接受且爭取這批疫苗。

指揮中心指出，這批復星公司另案代理本要銷往他處的疫苗，在外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，雖然這與原約定的標示方式不同，但政府仍願意積極爭取這批可以提早到來的疫苗，而且這批疫苗仍然是原廠製造、包裝並直送臺灣，只要確保疫苗品質安全無虞，當可在標示方式上給予彈性，所以政府接受可以照原來印的標示供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用。

根據《自由時報》報導，因為中國大陸未讓輝瑞BNT疫苗通過緊急使用授權（EUA），讓這批300萬劑疫苗要轉往土耳其，台灣高層知道後立即前往爭取，成功要到將近200萬劑疫苗，會分批進來台灣，時間很可能落在本月底到下月初，但「實際抵台時間要經過歐盟批准。」