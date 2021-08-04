林楚茵：愛爾達花4億取得奧運轉播權　別再用侵權「盒子」看賽事

▲陳建州否認用「安博盒子」看東奧，范瑋琪的影片驚見「白色物體」。（圖／翻攝范瑋琪臉書）



記者林銘翰／台北報導

東京奧運賽事持續如火如荼進行中，對於藝人陳建州使用安博盒子，引發爭議並遭網友撻伐，民進黨立委林楚茵表示，當一日奧運迷沒關係，只要支持合法轉播管道，「你就是台灣體育的推手之一」。

林楚茵指出，轉播奧運的權利金高昂，媒體業推估，愛爾達電視台這次花費超過4億元取得轉播權，並與東森和公視聯合轉播，然而高額權利金若沒有足夠的收益，未來可能沒有電視台願意洽談，大家就無法在台灣循正常管道收視。

林楚茵說，多虧了台灣健兒們的好表現，多項競賽的收視率破10，羽球女單決賽在單一頻道高達17.13，寫下台灣有線電視的收視率紀錄，好收視率代表的是更多的廣告收益，讓電視台能夠有動力持續轉播精彩體育賽事，也感謝願意支持合法轉播管道的每一個人，一起見證了歷史一刻。

「你所花的每一分錢，都是在為你想要的世界投票。」林楚茵認為，更多人願意支持合法轉播，就會有更多電視台願意投入資源洽談授權，大家也能看到更多體育賽事，運動選手的商業價值隨曝光度提高，企業會更有意願贊助。

林楚茵強調，選手們的好表現，除了激勵全國人民，大家更會關心體育發展，這就成為了運動產業鏈的「善的循環」。無線電視看公視、有線電視看東森、MOD看愛爾達、網路看Hami，合法的收視管道很多，別再用有侵權疑慮的盒子或連結了，而公眾人物更要以身作則，以行動力挺運動產業和內容產出，奧運剩下最後幾天，「讓我們從正當管道一起為台灣好手加油」。