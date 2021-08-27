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五倍券效益2千億？　賴士葆批龔明鑫：誇大三倍券已被審計部糾正

▲▼國民黨立委賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

對於國發會主委龔明鑫最新預估五倍券的效益將達到去年三倍券的一倍以上，國民黨立委賴士葆批評，龔明鑫的資訊嚴重落差斷裂，行政院自行誇大三倍券的經濟效益已經被審計部糾正，「五倍券2百元的最低面額是不食人間煙火」。

賴士葆27日透過臉書發文指出，龔明鑫關在冷氣房裡面做決策，好像是既不看電視、不看報紙、也不上網路，以至於資訊嚴重的落差斷裂。行政院自行誇大膨脹三倍券的經濟效益說高達千億，已經被審計部糾正，學術研究機構做出來的三倍券經濟效益也確定沒有這些浮誇數字「國發會還繼續大言不慚拿來宣導，根據錯誤的資訊大言不慚的吹牛，不會汗顏嗎？」。

賴士葆進一步也指出，行政院不食人間煙火規劃五倍券最低面額是2百元，市場夜市等攤商罵翻天，當初各界都有建言要顧及廣大的攤商和夜市的銅板經濟，很多物品單價都是10、20或50元的金額。過去三倍券的前車之鑑，已經證實真正受惠的是百貨公司和大賣場，「政府這樣的決策難道不知道只會讓貧富差距更加的嚴重」

話鋒一轉，賴士葆在臉書發文的文末也稱讚新北市的加倍券，他表示，新北市推出5千換1萬的翻倍送，民眾依需求兌換，最小面額到50元，就是考慮民眾可以到市場、小吃、夜市等使用，攤商莫不感激涕零，也解決不找零的問題，「地方政府可以，中央政府為什麼做不到」。

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