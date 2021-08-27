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社會 社會焦點 保障人權

學霸辣模上空毛片遭盜賣！無良業者分文未給：都是攝影師的錯

▲▼ ABBY 。（圖／ABBY提供）

▲Abby從香港高中畢業就到台灣念大學，學生時代就時常外拍卻遇上無良出版社。（圖／ABBY提供）

記者黃宥寧／綜合報導

來自香港擁有「天使臉蛋，魔鬼身材」的平面模特兒ABBY（徐瑞慈），在香港唸完高中就到台灣唸成功大學中文系，利用課餘時間兼外拍。至元公司3年前與她洽談合作發行電子寫真書，雙方簽下肖像權同意書，拍攝完ABBY輾轉知道出版社曾有拖欠薪資，為避免延伸麻煩也與攝影師討論決定取消出版。豈料，出版社竟私自用她大尺度毛片出版寫真書，她憤而提告勝訴後，出版社仍無回音。

她難過回憶2018年10月時與至元國際股份有限公司洽談合作拍攝電子寫真書，當下進行拍攝也簽肖像權同意書，雙方談定條件是電子寫真書出版後，由至元將作品上架到博客來、讀書吧等多個網路平台進行販賣。

▲▼ 辣模ABBY。（圖／ABBY提供）

她進一步解釋，當初談好她可以從賣出的電子寫真書利潤得到2成佣金，照片所有權歸攝影師，肖像權則屬於她的。在所有相片拍攝完畢後，攝影師會先將毛片提供出版社進行挑選，挑出可出書的相片，由攝影師後續修片、編校，此時出版社扮演的角色就是在網路平台上架販售給讀者。

「以為一切都會很順利！」拍攝尾聲，她意外發現廠商前後與別的合作者有發生拖薪等不負責任的行為，她也和攝影師討論取消出版，而她與攝影師並共同擁有這些已經拍攝完畢的照片使用權，更同時也寄送取消肖像權同意書給廠商。

▼說好取消肖像權同意，但廠商竟偷偷將當初拍攝的毛片出版成電子寫真書販售。（圖／ABBY提供）

▲▼ 辣模ABBY。（圖／ABBY提供）

她傻傻的以為事情應該就告一段落！但沒想到卻在去年2月25日意外發現，廠商在沒有得到她的肖像權同意，竟早在2019年2月25日私自當時拍攝的「毛片！毛片！是毛片！」她強調3次，在多個平台更以標題內容「Cowboy」、「魔法女孩」、「女孩寫真」、「性感寫真」、「男性風尚」上架發行。她看到不僅氣炸，「被上架」這1年多半毛都沒拿到。

▼皮膚白皙拍攝尺度大的ABBY，表示很意外會在台灣遇到這種事。（圖／ABBY提供）

▲▼ 辣模ABBY。（圖／ABBY提供）

ABBY發現後立刻聯繫廠商，對方口頭上答應會在月底歸還她所有收益且將寫真下架。結果到了月底對方確實將寫真下架了，卻跳票歸還收益承諾，她認為如果連柔性溝通都沒有，那就付諸法律行動。

她請律師幫她寄存證信函，但廠商仍未正面回應，只好提告侵害肖像權。開庭時，至元未派人前往進行言詞辯論，故採一造辯論，去年11月台北簡易庭判至元國際股份有限公司、法定代理人余弼群，應給付ABBY新台幣9萬7000元及負擔5分之2的訴訟費用。判決確定後，對方仍不動聲色，ABBY也請律師幫她申請查對方資產但這一查，心都碎了，負責人跟公司完全是0資產。

▼ABBY與攝影師討論肖像版權同意書對話。（圖／ABBY提供）

▲▼ 辣模ABBY。（圖／ABBY提供）

至元國際股份有限公司主要從事廣告代理，並有從事編輯、出版電子寫真書之業務，並再將經其編輯之電子書公開發行於博客來、讀書吧、Rakutenkobo、readmoo等網路電子書平台，供大眾購買進而獲利。

至於ABBY請律師的費用高達6位數恐得自己買單以外，她嘆了口氣「尺度到上空的照片及毛片和沒得到同意下出版，自己也沒有拿到屬於自己的收益」這都不打緊，最過分的是對方沒有付出任何責任甚至逍遙法外，對於這點她感到最痛心。

《東森新媒體ETtoday》聯繫至元公司負責人余弼群，他強調，當時公司授權攝影師找模特兒，透過公司發行數位寫真，當時與攝影師有簽合約，合約也清楚規範「攝影師得提供完整的素材」。但這案件是攝影師供檔後，片面去跟模特兒說拍攝的內容不發行，不過攝影師並沒通知公司，才導致ABBY發現照片遭發行，進而向公司求償。

▼ABBY將事發經過抒發在IG上。（圖／ABBY提供）

▲▼ ABBY。（圖／ABBY提供）

余弼群還解釋，判決確立也很烏龍，他根本不知道被告，一審判決下來，過快2個月他才知道這件事，如果他們在仲裁過程有出席，只要提出跟攝影師的合約，根本不會是今天的結果，最後他也向記者說很無奈，也希望能對徐小姐表達歉意。

ABBY語重心長表示，希望透過這次慘痛經驗，能更謹慎保護的自身權益，也希望大家遇到被侵害權益的時候， 不要選擇息事寧人，這樣只會縱容那些違法和不尊重專業的人，最後她也表明自己的立場就是判決已確定了，對方若不履行，她將繼續聲請強制執行。

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