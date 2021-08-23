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遭質疑偷菜火氣上來...她持清潔劑潑鄰居眼睛！代價20萬

▲▼清潔劑,洗廁劑,鹽酸,硫酸。（圖／翻攝自pixabay）

▲許姓婦人因不滿方姓婦人前來質問是否有偷菜一事，竟持清潔劑朝對方臉上潑灑。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

方姓婦人2019年前往許姓婦人的住處，質問許婦偷菜一事，沒想到竟被許婦持清潔劑朝其臉上潑灑，造成方婦雙眼腐蝕性灼傷，怒對許婦求償30萬元。高雄高分院審理後，判許婦應賠償方婦20萬元。

方姓婦人2019年9月29日下午前往鄰居許姓婦人的住處，向其質問是否有偷菜一事，未料2人因此爆發口角衝突，盛怒之下的許婦竟拿著清潔劑衝出，對著方婦一陣潑灑，造成方婦雙眼腐蝕性灼傷，讓方婦怒對許婦求償30萬元。

庭審時，許婦向法官辯稱，她因欲將方婦趕走，才會持清潔劑朝對方潑灑，不小心潑到方婦的眼睛純屬意外，並非出於故意，僅為過失，並向法官指出方婦所請求之撫慰金過高，要求駁回方婦之訴。

但方婦12歲的女兒卻向法官證稱，案發當下她原在家吃飯，聽到媽媽突然在外面大喊，她衝出去找媽媽，就看到許婦拿著清潔劑對著媽媽的眼睛潑灑，媽媽急忙衝進來洗眼睛，她跟著媽媽的身後要查看媽媽的狀況，許婦卻繼續拿著清潔劑朝她的頭部和眼睛潑灑，直到郭姓友人衝出，將她拉進屋內，協助其沖洗。而郭姓友人也指出，他衝出查看時，有看到許婦拿著清潔劑，「朝方婦的眼睛一直潑」。

高雄高分院審理後指出，方婦女兒與郭男的證詞相符，郭男雖為方婦女兒的友人，但其應無甘冒偽證風險，故意設詞誣陷許婦，採信其證詞。法官認為，許婦雖辯稱拿清潔劑潑灑到方婦，造成方婦眼睛灼傷為不小心之故，但衡諸常情，一般人均知道清潔劑具一定腐蝕性，如噴入眼睛等器官，均有可能對身體造成傷害。許婦手持清潔劑，卻仍對方婦臉部潑灑，因而造成方婦眼睛腐蝕性灼傷，眼睛又為臉部重要器官之一，認為許婦主觀上具傷害之故意明確，不採信其證詞，判其應賠償方婦20萬元，全案定讞。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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