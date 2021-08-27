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社會 社會焦點 保障人權

吃完泡麵搶超商！持刀匪喊：搶劫　大夜店員對戰「右胸中刀」

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區中原東路上的一家超商，27日凌晨3點多一位林姓男子到超商吃完泡麵後，突然拿出預藏的美工刀，威脅店員要搶劫，不料遇到英勇店員反抗，扭打之間林男刺傷店員右胸，趁店員求救時回店內搜刮禮券等財物後逃逸，警方獲報後鎖定逃逸路線，案發後4小時在派出所旁將搶匪逮捕歸案。

▲▼毒蟲吃完泡麵持刀搶超商，與店員發生激烈扭打。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲毒蟲吃完泡麵持刀搶超商，與店員發生激烈扭打。（圖／記者陳豐德翻攝）

超商大夜班期間，林男（49歲）進到超商內買了一碗泡麵跟蘋果西打後，坐在店內享用，確認店內只剩下楊姓店員（35歲）後，他突然走到櫃檯旁，原本以為店員還以為他要買衛生紙，不料林男卻突然掏出美工刀，嘴巴大喊「搶劫！錢拿出來」甚至囂張說「你報警啊！」楊姓店員原本要把收銀台下方的警棍拿出來反抗，但因距離太近，被搶匪用美工刀刺傷右胸部，當場血流如注。

▲▼毒蟲吃完泡麵持刀搶超商，與店員發生激烈扭打。（圖／記者陳豐德翻攝）

超商店員不畏懼搶匪，與對方一陣扭打，雙方從店內打到店外隔壁大樓門口，林男擔心事跡敗露，丟下美工刀後趕緊逃逸，趁店員跑進大樓向保全求救時，他再度回到超商卻打不開收銀金，取走櫃台下的悠遊卡、一卡通、ETC卡片及禮券等價值3千元的物品後離去，並將無法變現的贓物隨手丟在路旁腳踏車菜籃內，店員送醫後並無大礙。

專案小組獲報後調閱監視器，立即鎖定搶匪就是轄內的林姓毒蟲，鎖定他犯案後搭乘計程車到三重找朋友，員警追蹤到三重時，不料搶匪又搭車返回超商附近，被警方發現穿著打扮與畫面中的搶匪相近，上前盤查將他逮捕，落網地點距離派出所不到200公尺，讓員警直呼「賊星該敗」。

據了解，有毒品前科的林男前陣子擔任工地警衛，意外遭虎頭蜂螫傷，還跑去醫院住院，這次因為染毒大膽搶劫超商，持刀犯下搶劫案，全案訊後依照傷害、加重強盜罪嫌移送偵辦。

▼林男將贓物丟棄腳踏車菜籃內。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼毒蟲吃完泡麵持刀搶超商，與店員發生激烈扭打。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警方在派出所旁將他查緝到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼毒蟲吃完泡麵持刀搶超商，與店員發生激烈扭打。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼毒蟲吃完泡麵持刀搶超商，與店員發生激烈扭打。（圖／記者陳豐德翻攝）

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