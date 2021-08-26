好食券被嫌！攤商收數位券「需先花錢裝儀器」嘆：太短期了吧

記者鄒鎮宇／綜合報導

振興五倍券即將上路，並加碼8種數位限定券供民眾抽選，其中加碼20億元預算加碼「好食券」。對此，逢甲商圈的攤販對於數位券並不看好，認為為了短時間的消費而花錢跟政府申請安裝機器，「不太有必要，太短期了吧」。

經濟部針對因疫情重創的餐飲、糕餅、市場及夜市攤商給予加碼，民眾綁定數位五倍券後，消費達一定金額以上，就有機會獲得500元的好食券回饋。另外，台塑集團也加碼10億元捐款，讓好食券發行份數倍增至400萬份，讓更多民眾、小商家享用數位消費之優惠，進而擴大內需消費之經濟效益。

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▲▼攤商收數位券前，需先花錢申請安裝儀器。（圖／東森新聞）



逢甲商圈甜甜圈攤商表示，做生意時收數位券需要額外申請安裝儀器，但等於額外多花一筆錢去購買機器，等同多一筆開銷；另名連鎖小吃攤的業者表示，希望政府可以把流程簡化一點，畢竟一般的小攤商空間有限，再加裝儀器就沒位置了，也可能影響排隊路線。

逢甲知名蔥油餅攤商說，不管收現金或紙本券，攤商都最注重快速，否則他們都在忙碌製作客人餐點時，也難以顧及使用電子券的民眾，「收一收比較方便」，且就算政府有補助，安裝儀器使用不到1年就等同於浪費，「不太有必要，太短期了吧」。

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