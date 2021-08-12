防對岸「竊取高科技產業技術」　陸委會修兩岸條例

▲政府擬修訂兩岸條例，避免高科技產業技術遭竊。（圖／CFP）

記者陳政錄／台北報導

陸委會日前公告，修正兩岸條例第9條、第91條，規定從事涉及國家核心關鍵技術業務的人員，赴中國大陸須經過申請，否則最高可處千萬罰鍰。對此，陸委會主委邱垂正12日證實，此舉是為防範中國大陸持續竊取我高科技產業技術，危害國家安全以及國家利益。

邱垂正補充，在修正草案依法進行預告期間，陸委會也歡迎各界提出多元意見，截至目前為主，我們的預告平台尚未接獲外界提出意見。」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／陸委會提供）

至於後續是否還有其他兩岸條例修法，邱垂正說，政府將持續檢視，讓相關的法例更加周延和與時俱進。

在此之前，陸委會於官網公告「台灣地區與大陸地區人民條例」（兩岸條例）第9條、第91條修正草案，公告時間至9月22日。草案內容包括，國防、外交、科技、情報、大陸事務或其他相關機關從事涉及國家安全、利益或機密業務的人員，以及受上述機關委託，從事涉及國家安全、利益或機密公務的個人或民間團體、法人、機構成員，赴中國大陸應經過申請。

此外，受政府機關（構）委託或補助達一定標準，從事涉及國家核心關鍵技術業務的個人或民間團體、法人、機構成員；受委託、補助終止或離職後未滿3年者，進入中國大陸也應經過申請。

按照第91條修正草案則規定，受政府機關（構）委託或補助達一定標準，從事涉及國家核心關鍵技術業務的個人或民間團體、法人、機構成員，及受委託、補助終止或離職後未滿3年者，未經審查許可而赴陸，可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰；違反返台通報義務者，委託或補助機關得處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

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