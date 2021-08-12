野百合世代挽袖支持國產疫苗　網路連署單日逾500人響應

▲野百合世代夥伴發起支持台灣疫苗連署。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂晏慈／台北報導

高端疫苗下周開始預約接種，但其有效性和安全性仍頻遭質疑。包括台大新聞所教授洪貞玲、北醫醫療暨生物科技法律所教授李崇僖、民進黨立委鍾佳濱等51位曾參與野百合學運的人士，12日發起「支持自主生產疫苗，自願施打國產疫苗」連署，呼籲民眾儘速接種政府核可的各種疫苗，以提高施打覆蓋率、建立群體保護力，不到1天已獲得逾500人支持。

洪貞玲、李崇僖、鍾佳濱等人今天出席「台灣需要護國產業！野百合世代發起『我們支持台灣疫苗』連署行動」記者會。洪貞玲會中發表4點聲明指出，支持台灣疫苗繼續進行三期試驗，以符合國際規範，供應全球疫苗市場，疫苗是人道物資，政府必須加強對台灣疫苗的投資、管理與政策支持，而且，2020年朝野在國會早有共識，此刻應該放下對立、全力支持。

連署聲明也表示，1990年台灣面臨民主改革的分水嶺與未來走向選擇時，他們這群當年約20歲的年輕人，經歷一場野百合學生運動，見證台灣走向民主自由方向；如今30年過去，他們已邁入中壯年，卻眼見一場嚴峻疫情導致全球災難，台灣也面臨疫苗政策的嚴酷挑戰，因此必須站出來呼籲：「選擇對台灣科研能力與自主安全有益的國家政策，我們也願意親身參與，為台灣國產疫苗的發展做出貢獻。」

該聯署已獲得中華電信前董事長鄭優、財訊傳媒董事長謝金河、仁濟醫院院長李龍騰、財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲、前監察委員陳師孟、日本產經新聞台北支局長矢板明夫、媒體人簡余晏、律師出身的永社社長黃帝穎等人支持。鄭優透過新聞稿表示，自主疫苗才能永保安康，呼籲社會一起支持，就像奧運期間每個人都為自己國家的選手加油，為國產疫苗加油是天經地義，不應該唱衰。

洪貞玲指出，本土新冠肺炎疫情爆發以來，社會出現各種伴隨陰謀論、污名與歧視的謠言，例如用錯誤的董事會名單指控政府官商勾結、阻擋疫苗進口；謠傳「中研院國家基因體中心，前副總統陳建仁主導國產疫苗開發的中心」；「高端疫苗，5月12日還在招募65歲以上受試者參與二期臨床試驗，表定要做到9月30日。然後今天就硬幹了。」她示警，民主社會中容許批評與質疑，但是若是建立在錯誤的資訊上所作決策，對於個人健康與社會安全一點幫助也沒有，建議民眾應該慎思明辨。

鍾佳濱表示，2020年立法院朝野對發展國產疫苗都有共識，是一致支持研發國產疫苗，當時民進黨支持國際疫苗採購、國內自主研發兩軌並進的作法，國民黨也多次表達同意，甚至透過質詢呼籲要加強國產疫苗的研發，「怎麼會今年3月、5月態度大變？實在很難理解」。

李崇僖說，這一波對國產疫苗的各種批評爭議，突顯出台灣的3大危機：一是信心危機，覺得台灣的生技公司即使在美國的技術支援下也沒能力做出安全有效的疫苗，甚至有人還認為中國的國產疫苗已經有廣泛接種驗證是比較可靠的；二是信任危機，在各種惡意煽動下認為政府是為了護航與貪污，才會阻擋國外疫苗的採購進度，完全無視國外疫苗採購的重重困境，硬將生技產業政策貼上圖利的標籤；三是安逸危機，誤以為台灣已經獲得國外夠多疫苗援助和BNT採購成功，就不需要發展自主疫苗產業了，忽略BNT不知何時到貨，且明年以後疫情可能常態化，每年可能都要接種疫苗，台灣不能年復一年陷入疫苗受制國際情勢的窘境。

醫師簡立建表示，在這場與病毒的戰爭中，疫苗並不是子彈也不是步槍，它卻像是防彈背心，因此，政府應該支持疫苗本土生產，另對於國產的穩定度、安全性等專業問題，只有使用初期，嚴密觀察，「高端疫苗如果出問題，鍵盤前的你可能就是駡兩句，衛福部裡的負責人員，可能要丟掉工作甚至吃上官司，他們應該比您要更擔心呢！」

資通訊產業經理人陳建志補充，政府應以長遠戰略思考挹注疫苗產業，慎防過去中國智慧型手機蠶食台灣市場的類似狀況重演，因為同樣隱憂也可能重複發生在國產疫苗產業的身上，因此應該防堵中國疫苗的惡意競爭，而目前國內各家疫苗廠所採用的皆是成熟的蛋白質次單元疫苗技術，不但安全性高，副作用更加輕微，國人實在應對我們自己生產的疫苗具備更大信心。

「支持自主生產疫苗，自願施打國產疫苗」線上連署平台連結

▲野百合世代夥伴挽袖支持台灣疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）