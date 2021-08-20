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數位券加碼振興餐飲業？　民進黨立委憂小商家難導入電支系統

▲▼民進黨立委鍾佳濱、賴品妤召開「數位券加碼振興餐飲業？電支卡住小店家」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鍾佳濱（右）、賴品妤（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院推動振興五倍券，採取紙本和數位並行，民進黨立委鍾佳濱等人20日舉行記者會呼籲，台灣有超過53萬家不用繳稅的小商家，未必已導入可收受數位券的系統，存在數位落差，呼籲經濟部應透過補助方案，幫助小店家與電子支付業者簽約，讓小商家可以負擔導入電支系統成本。

民進黨立委鍾佳濱、賴品妤、何志偉今天舉行「數位券加碼振興餐飲業？電支卡住小店家」記者會。鍾佳濱表示，去年數位三倍券幾乎都被大通路和電商業者拿走，小店家有數位落差，沒有辦法裝讀卡機等機器，希望未來可以結合1922簡訊實聯制系統，搭載金流數位券帳戶，建立「數位券統一支付平台」。

鍾佳濱並指，根據經濟部商業司統計，目前全台有153萬家營業登記的商家，其中有53萬家是小規模營業人，意即每月營業額低於20萬元不需要繳稅，背後可能還有2至4倍沒有登記的小店家，去年因為沒有統一編號，無法兌換三倍券。

民進黨立委賴品妤補充，她的選區內有很多位於觀光風景區的小攤商，因為資本額不大，導入行動支付後每一筆手續費都是負擔，還必須解決網路線、電源等安裝上的困擾，建議經濟部可研擬方案，在振興五倍券使用期間，給予小攤商數位轉型補助和手續費優惠的方案。

台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成建議，政府可在推行振興五倍券期間，提升小商家使用電子支付的覆蓋率。

對此，經濟部中小企業處組長黃雅萍回應，目前經濟部已將開始研擬相關方案，讓店家有數位應用的能力，例如經濟部商業司針對餐飲業者提出數位轉型方案，也與電子支付業者協調規劃相關優惠方案。

在既有政策方面，黃雅萍補充，經濟部中小企業處推動「台灣雲市集」 ，鼓勵中小微型企業善用數位科技創新發展商業模式，且在今年底前，店家使用平台上的雲端服務可以獲得1：4的補助，意即店家出2000元、政府出8000元，最高可以補助到3萬塊，現在全台已有超過48.5%的店家在使用該方案，未來也能透過平台功能，讓店家收受數位振興券更方便。

▲▼民進黨立委鍾佳濱、賴品妤召開「數位券加碼振興餐飲業？電支卡住小店家」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鍾佳濱、賴品妤舉行「數位券加碼振興餐飲業？電支卡住小店家」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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