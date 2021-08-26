千元國旅券只發120萬份！限與旅行社買「跟團、自由行過夜遊程」

▲交通部將發放國旅券振興觀光產業。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部規劃投入20億元發放1000元國旅券，使用方式僅限透過旅行社購買「過夜遊程」，不限跟團或自由行，共發放120萬份國旅券，將於10月上線。20億中12億為國旅券經費，8億則是「旅行社激勵金」，若旅行社促成的團遊或自由行數量達標就可領取。

交通部長王國材表示，為了促進所有觀光產業，因此希望從旅行社當頭，協助安排行程，讓旅宿、遊覽車、食宿等產業都能受惠，初步規劃發放120萬份國旅券，每份面額一千元，希望民眾可搭配五倍券使用。

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王國材指出，國旅券僅可用於向旅行社購買過夜遊程，不限跟團或是自由行，本次計畫經費共20億元，其中12億用於發放國旅券，8億則是提供給旅行社的激勵金，只要旅行社促成的團遊或自由行越多，激勵金就會越多，且旅行社遊程需安排各部會如文化部、農委會、客委會等希望促銷的地點，以達到振興目的。

▲國旅券用途限與旅行社購買過夜遊程。（圖／記者施怡妏攝）

王國材表示，這次會規劃國旅券限制用於旅行社，是為了照顧整個產業，因為若是開放民眾隨意購買國旅產品，如自行購買旅宿、遊樂園票券等，那旅行社、遊覽車業就會被漏掉，希望趁此機會盤點國內的優質景點，作為未來國境開放後讓外國人旅遊的地點。

交通部次長陳彥伯表示，相關細節預計下周出爐，目前行政院規劃各部會的振興券會在一個平台上統一抽籤，無論五倍券是使用數位或紙本，都可參與抽籤，若後續還有加碼發放，則會另行抽取。

▲交通部長王國材。（圖／記者李宜秦攝）