打高端第4天！接種網友「曝光身體狀況」　1感覺擴散到左肩

▲有鄉民接種高端疫苗，發文回報第4天的狀況。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

高端疫苗23日開打，儘管至今已出現4人在接種後死亡，引發全台關注，也有接種的人持續報平安，並分享副作用情況。一位網友在PTT的Gossiping板上問卦「高端疫苗第四天」，文中貼出接種紀錄卡，也PO出打完疫苗後，身體有出現什麼情況。

「第四天報平安！」這位網友今（26）日約上午11點半發文，先是提到25日晚上突然超餓，讓他忍不住瘋狂進食，今天早上注射部位則是有酸酸的，「感覺擴散開了，到左肩膀有點微酸，精神微累這樣～～～」原PO還透露，他有在考慮要不要學PTT名人「四叉貓」到醫院驗抗體，之後有機會再幫大家測。

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他也曾在24日發文，分享第一天的狀況「就接種部位微酸」，接種後第二天則是「就左肩些微酸酸，比當年國光H1N1疫苗還不痛不酸，比較容易想睡覺這樣。」

看到貼文後，就有人也回報，「我也高端第四天，感覺良好無異狀」、「一樣沒事的路過～第二天就開始慢跑了」、「我沒有飢餓感耶？之前就168，餓習慣了嗎」、「就消化變快吧？個人感覺是這樣，食量沒變，但是會變多餐。」還有網友留言，「多保重身體，現在這樣有點可怕，但還是支持你的選擇打高端」、「恭喜你，應該過了危險期了。」