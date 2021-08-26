快訊／今日新增2例本土、6例境外　另有2死

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

經過1天本土加零，今天仍然有確診個案。中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增8例病例，其中2例本土、6例境外，另有2死亡。

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▲0826新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增2例本土病例中，案16055為越南籍30多歲男性，因曾接觸確診者(案16006)， 8月19日由衛生單位安排採檢(核酸檢驗結果為陰性)並進行居家隔離，8月25日出現喉嚨痛、喉嚨癢及頭痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值14.9)。案16056為本國籍20多歲女性，因曾接觸確診者(案15969)，8月16日由衛生單位安排採檢(核酸檢驗結果為陰性)並進行居家隔離，8月17日出現喉嚨癢及咳嗽症狀，並於隔日緩解，8月25日接受隔離期滿前採檢，於今日確診(Ct值24)。由於2例個案隔離期間未與他人接觸，且就醫期間之相關接觸者均有適當防護，故皆無匡列接觸者。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案14517為80多歲男性，具慢性病史、無相關活動接觸史；6月23日因發燒就醫，6月24日採檢並住院隔離治療，6月25日確診，8月4日解除隔離，8月20日死亡。案14837為70多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史；6月27日因出現咳嗽、疲倦症狀就醫採檢，6月28日住院隔離治療，6月29日確診，7月14日解除隔離並出院，8月20日因其他原因死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月24日累計公布14,739位確診個案中，已有13,644人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(案16050、16052、16057)、日本(案16051、16053)及中國(案16054)入境，入境日介於8月2日至8月24日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

5月19日全國進入三級警戒，過程中總共經過4度延長，終於在7月27日正式降回二級警戒，目前規劃維持二級警戒至9月6日；陳時中也於23日宣布，雙北疫情為中高風險調降成中風險，整體疫情趨緩。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,573,538例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,556,336例排除)，其中15,947例確診，分別為1,385例境外移入，14,509例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計832例COVID-19死亡病例，其中824例本土，個案居住縣市分布為新北市409例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲台灣新冠肺炎本土疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。