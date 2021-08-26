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結婚當天收老公床照　妻忍20年曝偷吃生2女「長得都像他」

記者黃翊婷／綜合報導

日本一名47歲人妻亞希（化名）向兩性專欄作家吐露一段隱藏20年的婚外情，她提到，結婚當天收到公司同事傳來的「老公床照」，借酒澆愁時遇到大學同學正人（化名），雙方產生愛的火花，後來還生下兩名女兒，「我不知道是不是應該讓孩子們知道，或是和他們談談，我不知道自己的決定是否正確。」

▲戀人,情侶,愛人,兩性,情感,感情。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲亞希自述外遇大學同學長達20年。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

根據日媒《All About》報導，亞希婚後育有兩男兩女，其中兩名女兒是和情夫所生，她聲稱，丈夫比自己大3歲，原本以為是個真誠直率的人，沒想到婚禮當晚收到公司一名後進女同事的照片，打開一看竟然是丈夫的全裸床照，氣得提出質問，卻只得到「對不起，但我真的不記得」這樣的回答。

事後，亞希向其他同事求證，才知道那名女職員愛慕丈夫許久，兩人甚至一起上過酒店，她越想越傷心，於是決定喝酒解悶，結果遇到大學同學正人，由於已經畢業將近5年，兩人聊了很多，包含彼此的感情狀況，她也因此對正人產生好感。

後來亞希在婚後一年懷孕，她坦言，「大兒子是我丈夫的孩子，但我也想要正人的孩子」，剛好丈夫的工作需要經常出差，她便經常找機會與正人見面，接著就懷上大女兒，生產時丈夫因為工作關係無法到場陪伴，「當我看到我的大女兒時，我覺得她長得像正人。」

亞希承認，這樣的行為在一般人看來是不可原諒的，可是她並不打算將孩子們依「父親」區分開來，只是現在正人生了一場重病，雙方暫時無法見面，一看到兩名女兒的臉她就會想到這件事，「我不知道是不是應該讓孩子們知道，或是和他們談談，我不知道自己的決定是否正確。」

而日本網友們看完亞希自述的故事，都覺得很不可思議，紛紛留言表示，「如果妳真的想要愛人的孩子，應該離婚後再進行吧」、「請想想如果被妳丈夫發現該怎麼辦」。

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