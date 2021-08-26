中國攻擊型無人機東海上空現蹤　日軍機緊急升空

▲中國偵察用無人機BZK-005，穿過日本宮古島和沖繩本島間海域。（示意圖／翻攝自維基百科）

文／中央社記者楊明珠東京26日專電

日本航空自衛隊25日發現一架中國軍方的無人偵察機飛行在沖繩本島與宮古島之間的空域。此外，24日也有一架中國的攻擊型無人機TB001現蹤東海上空，是日本首度目測到此機種。

日本共同社報導，日本防衛省25日表示，24日在東海上空有一架中國的無人機飛行在東海上空，研判是中國的無人機TB001，這架無人機通過沖繩，朝太平洋方向飛行。

24日以後，中國海軍的飛彈驅逐艦等3艘艦艇通過沖繩本島與宮古島之間的海域。25日中國偵察用的無人機BZK-005和一架運-9（Y-9）電戰機、運-9（Y-9）反潛巡邏機共3架飛機，從東海通過沖繩本島與宮古島之間的空域，朝太平洋方向飛行。

日本讀賣新聞報導，防衛省表示，25日發現一架中國軍方的無人偵察機飛行在沖繩本島與宮古島之間的空域，日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空因應。這架中國的無人偵察機從東海朝太平洋方向飛行後再回到東海，並未入侵日本領空。

上一次日本防衛省公布航空自衛隊飛機緊急升空因應無人機是在2018年4月。

日本防衛省表示，24日下午另有一架無人機飛行在東海上空，日本航空自衛隊飛機緊急升空因應。研判這架無人機是中國的攻擊型無人機TB001，這是日本自衛隊首度發現這種無人機，防衛省正在分析中國的意圖。