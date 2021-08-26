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台南火車站前新動線　計程車排隊安全有秩序

▲台南市交通局，在台南火車站前計程車乘車處新設排隊動線，局長王銘德視察設置成果，讓旅客排隊更安全、方便、有秩序。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市交通局，在台南火車站前計程車乘車處新設排隊動線，局長王銘德視察設置成果，讓旅客排隊更安全、方便、有秩序。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

小改造大進步！台南市交通局，在台南火車站前計程車乘車處新設排隊動線，局長王銘德日前視察設置成果，包括柵欄、指標、乘車口標識等設施，讓旅客排隊更安全、方便、有秩序，還能增加出車效率，乘客安心運將開心，請市民朋友搭車時配合排隊使用。

交通局長王銘德表示，黃偉哲市長相當重視火車站門面規劃，古蹟車站修復、地下化新站規劃都是現在進行式，但工程浩大，在完工前的過渡階段，交通局仍著手局部改善優化計程車轉乘環境。

▲台南市交通局，在台南火車站前計程車乘車處新設排隊動線，局長王銘德視察設置成果，讓旅客排隊更安全、方便、有秩序。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，這次針對前站出口的計程車轉乘區設計旅客排隊動線，過去因使用旅客量龐大，尤其假日及尖峰時段，常有動線不明情形，造成旅客排隊互相干擾甚至引發計程車司機誤會。

交通局長局長王銘德強調，因本處轉乘位置的重要性，雖然只是局部小改造，仍指示必須有完整的評估和規劃。除邀集台鐵、警察局、計程車公會等單位共同實地勘查，在實際施作之前，先以交通錐連桿等臨時性設施試辦，由公共運輸處人員多次到當地觀察使用情況，甚至和計程車司機朋友一起實地動手調整，找出最適合的設置方式，再發包施作實體設施。

除實體柵欄外，交通局觀察使用情形，調整增設指標、乘車口標示，目前旅客排隊秩序已改善，且人、車分隔更加安全。局長王銘德日前親自前往視察，並發放造型口罩小禮，慰勞現場排班司機疫情期間共體時艱，並指示仍應持續滾動檢討效果再據以調整。

▲台南市交通局，在台南火車站前計程車乘車處新設排隊動線，局長王銘德視察設置成果，讓旅客排隊更安全、方便、有秩序。（圖／記者林悅翻攝，下同）

公共運輸處處長吳俁之表示，目前火車站前站計程車轉乘處排隊線為單一入口，旅客會自然在入口處形成隊伍，不會爭先恐後。另有四個上車出口，可同時有4輛排班計程車上客，增加輪轉效率，出車更快，更好做生意！另設置無障礙坡道以方便輪椅乘客或手拉行李箱乘客移動，並設置導引告示牌面，請民眾依指示依序前進排隊搭乘，共同營造便利舒適的轉乘及候車環境。

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