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社會 社會焦點 保障人權

整車豬肉當垃圾畫面曝！越南餐廳闆娘出大絕　警急通知「快燒」

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警方連續2天動員警力配合衛生、農業單位清查非法豬肉製品，23日查獲竹南鎮1名29歲范姓越籍配偶，涉嫌進口非法肉製品案件，但因僅發現少量豬肉製品，令警方懷疑范女刻意隱瞞豬肉製品流向；經警方多方勸導下，終於承認在稽查人員抵達前，已將所有豬肉製品及其他肉類加工品棄置於垃圾車銷毀。

▲監視器清楚拍到，范女共搬了5大包非法肉品，往垃圾車上丟棄。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲監視器清楚拍到，范女共搬了好幾包的非法肉品，全都往垃圾車上丟棄。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南分局副分局長張中表示，23日接獲刑事局協作平台通報，指出轄內有1名范姓越籍女子有異常貨運寄送紀錄；苗栗縣政府也立即請有關單位與警方上門查緝，果然在范女的住處查獲約300公克的可疑豬肉製品，同時在24日清晨，繼續在竹南一偏僻處查獲一個大冰櫃，發現冰櫃內有9公斤的牛肉製品、不明肉類加工食品與水產加工品等。

張中指出，因稽查人員只在范女的餐廳僅發現少量豬肉製品，但其他如牛肉及水產等加工品卻還有一定數量存貨，警方懷疑遭范女因為全台各地陸續查獲與非洲豬瘟有關豬肉製品，擔心遭查獲後，唯恐不法行為曝光，刻意隱瞞豬肉製品流向。

▲▼稽查人員前往查緝時，僅發現少量豬肉製品，懷疑范女涉嫌隱匿；經警方勸導下，范女終於承認已將豬肉製品丟棄銷毀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼稽查人員前往查緝時，僅發現少量豬肉製品，懷疑范女涉嫌隱匿；經警方勸導下，范女終於承認已將豬肉製品丟棄銷毀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼稽查人員前往查緝時，僅發現少量豬肉製品，懷疑范女涉嫌隱匿；經警方勸導下，范女終於承認已將豬肉製品丟棄銷毀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方多方勸導後，范女24日終於承認，因看見非洲豬瘟有關新聞，趕緊在稽查人員來前，連忙將所有豬肉製品及其他肉類加工品，分成好幾包棄置於垃圾車銷毀。警方得知訊息，連夜聯繫清潔隊追查垃圾下落，經查該垃圾車於收集完垃圾後，即前往焚化爐傾倒於垃圾儲坑等待焚燒，因事涉防疫工作，警方立即通報環保局及垃圾焚化廠管制，優先將該區域垃圾清除焚燒，減少傳染風險。

苗栗縣政府也表示，包括農政、衛生、環保及警政相關單位，23日起全面總動員展開稽查，包括查察轄區38家次代售東南亞產品的中下游業者，及列管的28家廚餘養豬場。其中，苗栗與竹南分局各有1件疑似來自越南的不明肉製品，已查扣送驗當中；對於未能確認其合法來源者，將先行抽驗封存，事後若驗出非洲豬瘟病毒則依法銷毀。聯合稽查行動目前仍持續進行中，鎖定目標擴大至112處。

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