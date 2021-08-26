42歲美魔女初下海！被迫守住貞操　馬伕鎖車門刪光通訊APP

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局在網路發現有應召集團刊登的廣告，並在22日談妥7千元性交易，見面後隨即逮捕應召女，路邊警員也立刻將馬伕的車子攔下；應召女表示「要養15歲的國中兒子，所以才下海賣淫」，沒想到第一次就被抓，狡猾的馬伕則在下車時就將通訊APP全部刪除。

警方調查，22日在網路巡邏發現有「大台北外約，優質服務意猶未盡」等情色廣告，大同分局建成派出所警員認為有暗藏春色，隨即與對方相約晚上8時許，在延平北路上的一家旅館進行交易，並談妥交易價碼為7千元。

▲警方談妥7千元性交易，逮捕42歲的陳姓應召女。（圖／記者邱中岳翻攝）

42歲的陳姓應召女由34歲的徐姓馬伕接送前往飯店，陳女一進飯店與喬裝嫖客的警員確認交易細節後，隨即遭警方當場逮捕，而徐姓馬伕則在馬路上被警方當場喝斥下車，訊後將2人依妨害風化罪嫌送辦。

警方指出，徐姓馬伕當時在車上遭警方盤查，卻將車門反鎖，並在警方喝斥要其下車時，將手機內與應召業者聯繫的通訊APP刪除，而陳姓應召女平時都透過徐，與應召站上游聯繫，警方仍將持續追查幕後應召集團主嫌。

▲42歲的陳姓應召女被警方逮捕，馬伕也一起遭盤查帶回。（圖／記者邱中岳翻攝）

年過40仍保養得宜的陳姓應召女，被逮後向警方表示，自己為了要養活15歲就讀國中的小孩，所以在網路上求職，在面試後「第一次下海賺皮肉錢」，且要支付每天2千元的車資給徐，但沒想到還沒開工就被逮。

基隆女打高端10小時猝死 家屬淚求真相：她沒慢性心臟病史

獨／41歲女打完高端不治！送醫途中說這句話...母見遺體哭癱