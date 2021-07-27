　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騙超大！仙氣正妹竟是她　警查私娼驚見「70歲高齡熟婦」接客

▲警方在萬華查緝私娼，發現一名年過70歲的高齡應召女。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方破獲私娼，帶回多名應召女子。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

因應國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布7月27日0時許，疫情警戒降至第二級，開放美容美體業者復業，為避免色情業者趁勢「開工」，成為新的防疫破口，北市萬華警分局日前針對轄區的養生館等營業場所進行稽查，查獲多名應召女子，其中一人竟高齡70歲，一次性交易索價1000元，令警員不勝唏噓。

▲警方在萬華查緝私娼，發現一名年過70歲的高齡應召女。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方在萬華查緝私娼，發現一名年過70歲的高齡應召女。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方發現應召站提供的仙氣正妹照片，與實際接客的70歲老婦樣貌相差甚大。（圖／記者游宗樺翻攝）

萬華警分局表示，為嚴防疫情擴散，自7月13日微解封至7月26日，對轄區內八大營業場所、養生館、按摩店及麻將館等處加強稽查，查獲到多起私娼攬客，共有22件25人被依違反社會秩序維護法、2件3人依妨害風化送辦，共查緝28人到案。

在多名應召女子中，有4人為外國籍身份，分屬越南籍、香港籍與印尼籍，最令辦案警員傻眼的是，在應召女中竟出現一名年過70歲的老婦，頭髮花白、老態龍鍾的模樣與應召站提供的照片大相徑庭，一次性交易價碼為1000元，其他應召女也與宣傳照「差很大」，警員見到差點認不太出來。

▲警方在萬華查緝私娼，發現一名年過70歲的高齡應召女。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方日前在轄區內臨檢時，查緝到多起私娼案。（圖／記者游宗樺翻攝）

此外，中山警分局為防止轄區內的八大業者蠢動，避免趁著降級重新營業，日前特地至轄內2家汽車旅館進行臨檢，避免包廂房間被用來開毒趴、當作酒店包廂或變成性交易場所。警方呼籲，業者切勿有投機行為，一經查獲違反相關規定，即報市府相關主管機關裁處。

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騙超大！仙氣正妹竟是她　警查私娼驚見「70歲高齡熟婦」接客

終於可以拜了！宮廟降級解封　烘爐地信眾「戴手扒雞手套」拿香

高雄嬤「年金全繳房租」帶孫挨餓　女警送上4個便當…兩人都哭了

17歲少女吐悲慘童年「哥哥侵犯我」　爸媽一聽傻了！結局竟大逆轉

高雄14歲女學生墜愛河不治！疑遭霸凌　陳其邁沉痛要求：追真相

山老鼠被獵人「當山羌射殺」！親人嚇壞逃下山　藏一夜自首求追兇

快訊／台北大同區公寓發生火警！居民窗邊「雙手合十」求救

把山老鼠當山豬打！部落獵人暗夜誤殺　看到「獵物」嚇到躲回家

新北女騎士遭砂石車輾過慘死！後座9歲女童目睹嚇傻大叫

新竹夜跑男路上逆向奔跑　遭機車迎面撞上！翻滾一圈痛苦哀號　

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

林昀儒鄭怡靜桌球混雙奪下銅牌　4：0橫掃法國！台灣等21年再奪牌

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

中華射箭男團「不敵南韓惜敗」　睽違17年再奪銀牌！平史上最佳

騙超大！仙氣正妹竟是她　警查私娼驚見「70歲高齡熟婦」接客

終於可以拜了！宮廟降級解封　烘爐地信眾「戴手扒雞手套」拿香

高雄嬤「年金全繳房租」帶孫挨餓　女警送上4個便當…兩人都哭了

17歲少女吐悲慘童年「哥哥侵犯我」　爸媽一聽傻了！結局竟大逆轉

高雄14歲女學生墜愛河不治！疑遭霸凌　陳其邁沉痛要求：追真相

山老鼠被獵人「當山羌射殺」！親人嚇壞逃下山　藏一夜自首求追兇

快訊／台北大同區公寓發生火警！居民窗邊「雙手合十」求救

把山老鼠當山豬打！部落獵人暗夜誤殺　看到「獵物」嚇到躲回家

新北女騎士遭砂石車輾過慘死！後座9歲女童目睹嚇傻大叫

新竹夜跑男路上逆向奔跑　遭機車迎面撞上！翻滾一圈痛苦哀號　

日本上半年「國寶級帥哥」TOP 3　町田啓太網瘋推「在我心中是世界級」

台灣蝶王「清新大肌肌」系列帥照曝！　煞翻網友：夭壽骨啊帥到炸

今起降二級　吃喝玩樂10大QA一次看！開放海灘活動、美容按摩

水氣一天比一天多！「全台有雨」時間曝　高屏大雨特報

染疫10%是「長新冠」患者！　拜登：白宮擬提供避免歧視的保護

失落古文明／三星堆罕見曝光！　90後科技考古「一根毛都不能掉」

Delta變異株肆虐全球　美國決定維持現有旅遊禁令

失落古文明／僅次於故宮、貓熊IP　三星堆文創冰棒日賣6千隻

紐約疫情升溫　市長下令：市府人員一律接種疫苗或每週篩檢

騙超大！仙氣正妹竟是她　警查私娼驚見「70歲高齡熟婦」接客

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

社會熱門新聞

即／台中女疑從7樓高架橋墜落亡　車還停在國道路肩

17歲少女悲吐「哥哥侵犯我」　結局竟大逆轉

高雄嬤帶曾孫挨餓　女警送上4個便當…兩人都哭了

台中女墜7F高架橋慘死！留紙條「請聯絡我兒子」

山老鼠被射殺　親人自首追兇

高雄14歲少女墜愛河亡！陳其邁要追真相

快訊／台北公寓發生火警！居民窗邊「雙手合十」求救

宮廟降級解封　烘爐地信眾「戴手套」拿香

仙氣正妹竟是她　警查私娼驚見70歲熟婦接客

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

國道大貨車「衝磅」挨罰　駕駛辯過磅閃燈未亮遭打臉

新北女騎士遭砂石車輾過慘死！後座9歲女童目睹嚇傻大叫

把山老鼠當山豬打！部落獵人暗夜開槍誤殺移工

即／14歲女學生愛河落水命危

更多熱門

相關新聞

今年5月中旬，本土疫情大爆發，病毒加上破口說，使得北市萬華區被嚴重污名化，位於群聚熱區周邊的艋舺夜市、梧州街、廣州街、華西街及西昌街等5夜市，以及週邊市集，皆為了防疫，自5月13日、15日起陸續自主停業至今，相隔72天，今晚萬華地區5大夜市將率先微解封，迎接消費者。

18刀砍倒情敵害不治　恐怖房仲遭求償2479萬

18刀砍倒情敵害不治　恐怖房仲遭求償2479萬

賤男扮警察白嫖又洗劫韓籍女　判刑7年定讞

賤男扮警察白嫖又洗劫韓籍女　判刑7年定讞

快訊／柯文哲祭萬華停業紓困計畫　9公有市場、夜市每攤補助2萬元

快訊／柯文哲祭萬華停業紓困計畫　9公有市場、夜市每攤補助2萬元

船東多載5箱鰻苗惹毛艋舺角頭　設局強押逼吐800萬

船東多載5箱鰻苗惹毛艋舺角頭　設局強押逼吐800萬

關鍵字：

萬華私娼應召女

讀者迴響

熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

奧運「鐵人三項」游完東京灣全嘔吐！

荷蘭東奧單車手以為奪金　冠軍卻早就完賽

日本計畫5年　終於擊潰中國桌球

曾訪問12歲戴資穎！王傳一回顧影片「整個驚呆」

水谷隼戴「神秘墨鏡」打桌球？背後原因曝光

福原愛見日本奪金「激動鼓掌」！　日網狂罵：能若無其事蠻強的

江宏傑看桌球轉播　被女兒「天真問題」問倒：難解釋

即／台中女疑從7樓高架橋墜落亡　車還停在國道路肩

21年前棄嬰　如今是加拿大奪金女泳將

拳后林郁婷打爆對手　竟爆冷落敗

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面