騙超大！仙氣正妹竟是她　警查私娼驚見「70歲高齡熟婦」接客

▲警方破獲私娼，帶回多名應召女子。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

因應國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布7月27日0時許，疫情警戒降至第二級，開放美容美體業者復業，為避免色情業者趁勢「開工」，成為新的防疫破口，北市萬華警分局日前針對轄區的養生館等營業場所進行稽查，查獲多名應召女子，其中一人竟高齡70歲，一次性交易索價1000元，令警員不勝唏噓。

▲警方發現應召站提供的仙氣正妹照片，與實際接客的70歲老婦樣貌相差甚大。（圖／記者游宗樺翻攝）

萬華警分局表示，為嚴防疫情擴散，自7月13日微解封至7月26日，對轄區內八大營業場所、養生館、按摩店及麻將館等處加強稽查，查獲到多起私娼攬客，共有22件25人被依違反社會秩序維護法、2件3人依妨害風化送辦，共查緝28人到案。

在多名應召女子中，有4人為外國籍身份，分屬越南籍、香港籍與印尼籍，最令辦案警員傻眼的是，在應召女中竟出現一名年過70歲的老婦，頭髮花白、老態龍鍾的模樣與應召站提供的照片大相徑庭，一次性交易價碼為1000元，其他應召女也與宣傳照「差很大」，警員見到差點認不太出來。

▲警方日前在轄區內臨檢時，查緝到多起私娼案。（圖／記者游宗樺翻攝）

此外，中山警分局為防止轄區內的八大業者蠢動，避免趁著降級重新營業，日前特地至轄內2家汽車旅館進行臨檢，避免包廂房間被用來開毒趴、當作酒店包廂或變成性交易場所。警方呼籲，業者切勿有投機行為，一經查獲違反相關規定，即報市府相關主管機關裁處。