基隆女打高端10小時猝死　家屬淚求真相：她沒慢性心臟病史

記者柯沛辰、邱中岳／綜合報導

基隆市41歲王姓女子24日上午接種高端疫苗，不料下午突感胸悶，倒臥捷運西門站，送醫急救後猝死。王女父親接獲噩耗，難以置信，除了向民代陳情，也強調王女沒有慢性病及心臟病史，難以接受女兒猝死，盼解剖查明真相。

據了解，王女24日上午10點在暖暖區某診所施打高端疫苗，當下並無異狀，但下午拜訪客戶後，在台北捷運西門站突然胸痛，全身癱軟。同行同事見狀，趕緊打電話報案，並把人扶到4號出口。

路口監視器清楚拍下，一輛救護車飛快抵達，只見王女神情痛苦，攤坐在捷運站出口，被救護人員抬上擔架，火速送往台大醫院，沒想到晚間竟宣告不治。

▲王女躺在擔架上，神情痛苦。（圖／記者邱中岳翻攝）

送醫途中，王女曾向陪同友人表示，早上有打高端疫苗，可能因此造成身體不適。但醫院搶救後初步認定為「心肌梗塞」，讓杵著拐杖的王女母親難以接受，當場淚灑往生室，在家人攙扶下才得以離開。

事後，王女家屬25日上午向立委蔡適應和議員林旻勳陳情，強調女兒沒有慢性病史，更沒有心臟病史，只是血壓有點高，不能理解為何打完高端疫苗就死亡，希望解剖查明真相。

▲王女向友人表示，「可能是打高端疫苗身體不適」，沒想到隨後不治身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳25日說明，王女經急救後一度恢復心跳，但電腦斷層掃描檢查後，發現其主動脈剝離嚴重，且範圍相當大，延伸至心臟，加上心包膜破裂，最後在晚間8點搶救無效，由於家屬希望司法相驗，將待判定結果出爐。

議員林旻勳表示，下周五（9月3日）將解剖釐清，因為是在基隆打的疫苗，所以他後續會協助家屬爭取賠償相關事宜，並由立委蔡適應協助爭取中央的部分，家屬要的就是一個真相。

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