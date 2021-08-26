　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆女打高端10小時猝死　家屬淚求真相：她沒慢性心臟病史

記者柯沛辰、邱中岳／綜合報導

基隆市41歲王姓女子24日上午接種高端疫苗，不料下午突感胸悶，倒臥捷運西門站，送醫急救後猝死。王女父親接獲噩耗，難以置信，除了向民代陳情，也強調王女沒有慢性病及心臟病史，難以接受女兒猝死，盼解剖查明真相。

據了解，王女24日上午10點在暖暖區某診所施打高端疫苗，當下並無異狀，但下午拜訪客戶後，在台北捷運西門站突然胸痛，全身癱軟。同行同事見狀，趕緊打電話報案，並把人扶到4號出口。

路口監視器清楚拍下，一輛救護車飛快抵達，只見王女神情痛苦，攤坐在捷運站出口，被救護人員抬上擔架，火速送往台大醫院，沒想到晚間竟宣告不治。

▲▼基隆41歲女打高端猝死。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王女躺在擔架上，神情痛苦。（圖／記者邱中岳翻攝）

送醫途中，王女曾向陪同友人表示，早上有打高端疫苗，可能因此造成身體不適。但醫院搶救後初步認定為「心肌梗塞」，讓杵著拐杖的王女母親難以接受，當場淚灑往生室，在家人攙扶下才得以離開。

事後，王女家屬25日上午向立委蔡適應和議員林旻勳陳情，強調女兒沒有慢性病史，更沒有心臟病史，只是血壓有點高，不能理解為何打完高端疫苗就死亡，希望解剖查明真相。

▲▼基隆41歲女打高端猝死。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王女向友人表示，「可能是打高端疫苗身體不適」，沒想到隨後不治身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳25日說明，王女經急救後一度恢復心跳，但電腦斷層掃描檢查後，發現其主動脈剝離嚴重，且範圍相當大，延伸至心臟，加上心包膜破裂，最後在晚間8點搶救無效，由於家屬希望司法相驗，將待判定結果出爐。

議員林旻勳表示，下周五（9月3日）將解剖釐清，因為是在基隆打的疫苗，所以他後續會協助家屬爭取賠償相關事宜，並由立委蔡適應協助爭取中央的部分，家屬要的就是一個真相。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
22歲正妹網紅遊西藏「意外死亡」　警方調查出爐
4種「不發胖宵夜」超商都買得到　輕鬆吃還能助眠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆女打高端10小時猝死　家屬淚求真相：她沒慢性心臟病史

拿120萬協助擺平媒體報導卻遭控詐欺　知名媒體公關獲判緩刑定讞

扯！三重警深夜抓違規累爆…平均每4分鐘就有1部車闖紅燈

高雄19歲兒狂丟洗衣球遭「充電線勒殺」　父親訊後被聲押！

粉絲超過10萬…19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮！警不禁多看一眼

快訊／基隆30歲夫妻打高端「癱軟、四肢無力」　今晚再次送醫

桃園男打完高端2天後上班突「倒地猝死」　妻悲痛：無法接受

轎車遭機車撞上　他關心騎士傷勢給2千壓驚！事後挨告肇事逃逸

白犬狂吠失蹤婦浮現大排　巡守隊離奇完成任務！回頭救狗不見蹤影

快訊／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸搶救17hrs不治

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

人比鬼恐怖！黑影突從路旁竄出 男貪快闖馬路...駕駛急煞險撞上

基隆女打完高端倒地「診間猝死」 查出主動脈剝離！妹：平常很健康

KTV恐關到年底！業者「月燒1500萬」　舉布條抗議哀號：賣房發薪也撐不住

基隆女打高端10小時猝死　家屬淚求真相：她沒慢性心臟病史

拿120萬協助擺平媒體報導卻遭控詐欺　知名媒體公關獲判緩刑定讞

扯！三重警深夜抓違規累爆…平均每4分鐘就有1部車闖紅燈

高雄19歲兒狂丟洗衣球遭「充電線勒殺」　父親訊後被聲押！

粉絲超過10萬…19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮！警不禁多看一眼

快訊／基隆30歲夫妻打高端「癱軟、四肢無力」　今晚再次送醫

桃園男打完高端2天後上班突「倒地猝死」　妻悲痛：無法接受

轎車遭機車撞上　他關心騎士傷勢給2千壓驚！事後挨告肇事逃逸

白犬狂吠失蹤婦浮現大排　巡守隊離奇完成任務！回頭救狗不見蹤影

快訊／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸搶救17hrs不治

「五倍券發行日」將出爐　初步方案讓這些人哭了：100元最好

基隆女打高端10小時猝死　家屬淚求真相：她沒慢性心臟病史

長髮妹被「壓地脫內褲」！恐怖男當街擄人硬上…　路人目睹嚇傻

陳冠宇下一次先發？　曾豪駒規劃固定周五到周日出賽

媽媽去世留20萬養老金！女子整理房間找到　下秒崩潰

嬌生單劑型COVID-19疫苗若打第2劑　抗體增至9倍

跆拳道甜心羅嘉翎開球　陳鴻文先發戰猛威爾拚止2連敗

阿富汗「英雄之子」誓言不投降　但可與塔利班政權和談

公務員3大黃金職缺！神人解析「CP值」選它：有機會待到退休

抓到5公斤大石斑！漁夫反被拖入湖中溺死　居民恐懼：邪惡的魚

飛行傘降落撞到人！教練頻道歉 壯男不領情怒毆「勸架的也挨揍」

社會熱門新聞

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮

即／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸不治

基隆女打完高端「倒捷運站猝死」　家屬：疫苗問題

高雄19歲男被充電線勒頸父遭聲押

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

國內首見！1.2米綠鬣蜥闖民宅搶吃狗飼料

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

獨／41歲女打完高端不治！母見遺體哭癱

打完高端2天後上班猝死　家屬無法接受

桃園新增20處闖紅燈科技執法　9/1上路

2月大男嬰沉魚池19年　狠母鬼月祭拜被警活逮

攝影師飲料下藥　外拍小模暗中報警

更多熱門

相關新聞

嬌生單劑型COVID-19疫苗若打第2劑 抗體增至9倍

嬌生單劑型COVID-19疫苗若打第2劑 抗體增至9倍

美國嬌生集團（ Johnson & Johnson）今天表示，他們推出的單劑型 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗若接種第2劑，產 生的免疫效果會提高許多。

越南連7天單日確診破萬　4個月37萬人染疫

越南連7天單日確診破萬　4個月37萬人染疫

五角大廈下令：現役軍人「強制接種」輝瑞疫苗　

五角大廈下令：現役軍人「強制接種」輝瑞疫苗　

川普呼籲支持者去打疫苗　川粉當場噓爆

川普呼籲支持者去打疫苗　川粉當場噓爆

「政府應停打高端」　趙少康批陳時中：死因沒確定就開始帶風向

「政府應停打高端」　趙少康批陳時中：死因沒確定就開始帶風向

關鍵字：

高端疫苗猝死慢性病史國產疫苗新冠肺炎新冠疫苗台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

館長打高端過一天　曝身體狀況

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

正妹主播獨遊西藏尖叫遇難！警調查出爐

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

水神夜襲升級豪雨　雷雨彈猛炸半台

快訊／「FBI帥哥」鄧佳華做一週離職了　日月光證實：培訓考核沒過

19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮

即／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸不治

Lucas陸站姐「集體離職」心死：及時止損

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

錢楓遭控性侵　曲家瑞9年前靠「一張圖」神預言

67年沒洗澡！他全身污垢如「鎧甲」原因逼哭網

5種人打高端恐有問題！游淑慧批應早說

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面