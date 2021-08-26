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震撼畫面曝！塔利班殘殺幼童　抓老人小孩當「人肉盾牌」闖屋搜索

▲▼阿富汗前內政部長安德拉比（Masoud Andarabi）表示，塔利班份子殘殺孩童老人。（圖／翻攝自推特／Masoud Andarabi）

▲左圖為臉部受傷沾有血跡的孩童，右圖為一名腿部血跡斑斑的長者。（圖／翻攝自推特／Masoud Andarabi，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗前內政部長安德拉比（Masoud Andarabi）在推特發布照片表示，塔利班武裝份子在接管當地政權之際，正在殺害當地孩童，可見孩子臉上沾有血跡、全身傷痕累累，似乎已經沒了氣息。如此令人震撼的畫面公布後，引起外界關注。

每日郵報引述安德拉比的說法指出，塔利班透過恐嚇、殺害孩童及高齡者來統治人民，不能用此種恐怖手段治理國家，「塔利班一直毫無理由搜索民宅，沒任何理由就抓人，奪取無辜人民的性命，因此人民不得不起來反抗他們的暴行，維護自身生命、榮譽、尊嚴及財產。」

▲▼阿富汗前內政部長安德拉比（Masoud Andarabi）表示，塔利班份子殘殺孩童老人。（圖／翻攝自推特／ Masoud Andarabi）

安德拉比也認為，未來反抗行動將在全國各地發起，若塔利班希望得到人民支持，應該組建民選政府，而不是非民主的酋長國。

另一方面，阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh）23日則稱，外傳已有強硬派塔利班份子與反塔利班組織之間發生衝突，「塔利班不允許食物、燃料運入安達阿拉伯山谷（Andarab valley），數千名婦女、孩童逃往山區，過去2天開始綁架孩童、老人，把他們當作人肉盾牌四處走動或進屋搜索。」

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