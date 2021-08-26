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布林肯：阿富汗仍有1500美國人　撤離工作無期限

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯強調，831撤軍大限後仍會持續撤離美國公民。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

美國撤軍期限將至，美國國務卿布林肯今天表示，目前預估仍約有1500 名美國人在阿富汗。他強調，撤離行動沒有期限，即便在8月31日後也會持續進行，塔利班承諾會讓人員安全通行。

離阿富汗撤軍期限僅剩6天，美國加緊人員撤離工作，當中包含美國公民、曾為美軍工作而已申請或獲得美國「特殊移民簽證」（SIV）的阿富汗人，以及因工作性質有遭民兵組織塔利班（Taliban）攻擊之虞的阿富汗人。

布林肯（Antony Blinken）今天在國務院媒體簡報會上表示，自8月14日以來，美國與盟國已從阿富汗首都喀布爾撤出8萬2300位民眾。光在過去24個小時，共出動90架次美軍與盟國飛機撤離1萬9000位民眾。

布林肯表示，如總統拜登（Joe Biden）所說，撤離美國公民是他們首要任務。撤離工作開始之初，阿富汗約有6000名美國公民，過去10天已陸續撤出4500人與他們眷屬，美方目前積極透過電話、電郵與訊息試圖聯繫剩餘1000人。

布林肯指出，這1000人當中有些人可能早已離境，或宣稱是美國公民但其實不是，部分人也可能選擇留在阿富汗，真正想離開的美國人數量可能沒這麼多。他解釋，美國政府並未追蹤人民在世界各地移動狀況，因此很難精準計算在阿富汗的美國公民人數。

此外，布林肯說，美方也與當地另外500名美國公民取得直接聯繫，並提供他們如何安全抵達機場的指示。

布林肯指出，協助撤離美國公民或曾與美國共事多年的阿富汗人沒有期限，即便在8月31日後，撤離工作仍會持續。他表示，塔利班私下、公開都承諾，8月31日後仍會讓美國公民、第3國人民與有遭攻擊之虞的阿富汗人平安通行。

布林肯強調，美國會動用所有外交、經濟、政治與援助工具，並與盟友夥伴合作，確保想離開的阿富汗人在撤軍期限後仍能平安離開，且塔利班有維護人民基本權利。

至於撤軍後美國是否仍會有外交人員駐點阿富汗，布林肯指出，美方目前正在研議各種不同選項，未來幾天或幾週會有較多資訊能分享。

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