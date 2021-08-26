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阿富汗「英雄之子」誓言不投降　但可與塔利班政權和談

▲▼阿富汗前聖戰領袖馬蘇德之子小馬蘇德（Ahmad Massoud）。（圖／路透）

▲阿富汗英雄「龐吉夏之獅」馬蘇德之子小馬蘇德（Ahmad Massoud）堅決不跟塔利班投降。（圖／路透） 

中央社巴黎24日綜合外電報導

阿富汗對抗民兵組織塔利班（Taliban）的反抗勢力領袖小馬樹德（又譯馬蘇德），在巴黎「競賽雜誌」（Paris Match）今天刊出的專訪中誓言絕不投降，但願與阿富汗的新統治者和談。

小馬樹德（Ahmad Massoud）與阿富汗前副總統沙雷（Amrullah Saleh）退守至位於首都喀布爾（Kabul）北方的龐吉夏河谷（Panjshir Valley）。龐吉夏河谷是小馬樹德的故鄉，他的父親是阿富汗知名反塔利班戰士老馬樹德（Ahmed Shah Massoud）。

這是塔利班佔領首都喀布爾以來，小馬樹德首次接受專訪。他告訴遊歷世界的知名法國知識分子李維（Bernard-Henri Levy）說：「我寧願死也不投降，我是老馬樹德的兒子，我的字彙裡沒有投降這兩個字。」

小馬樹德宣稱，已有「數以千計」的死士加入根據地在龐吉夏河谷的阿富汗「民族抵抗陣線」（National Resistance Front）。1979年蘇聯入侵阿富汗，或是1996至2001年塔利班統治期間，馬樹德家族的大本營龐吉夏河谷從來沒失守。

他再次呼籲各國領袖支持，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），並且對於在月初喀布爾淪陷前請求各國提供武器遭拒表達不滿。根據以法文發表的專訪全文，他說：「我無法忘記就是8天前，我曾在喀布爾向那些人請求提供武器，但他們犯下了歷史性錯誤。」

小馬樹德表示：「他們拒絕了，而這些武器--大砲、直升機、美製戰車--如今都落入塔利班手裡。」

他還說，他願與塔利班和談，並且勾勒期盼與塔利班達成協議的輪廓。

小馬樹德指出：「我們可以談，有戰爭就有談判，而我父親向來與敵人打交道。試想塔利班會同意尊重女權、少數族裔、民主、一個開放社會的架構，那麼為何不致力於說明，這些原則對於包括塔利班在內的所有阿富汗人都有益處？」

小馬樹德的父親老馬樹德親法，與法國及其他西方 國家關係密切，因為在80年代蘇聯佔領阿富汗及90年代 塔利班統治期間領導反抗軍奮戰，被譽為「龐吉夏之獅 」（Lion of Panjshir）。

2001年9月9日，也就是911恐攻前兩天，老馬樹德 被蓋達組織（Al-Qaeda）暗殺身亡。

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