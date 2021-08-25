考選部設置預備文官團獎助金　分發任滿2年者可領10萬元

▲考選部舉辦「2021預備文官團-地方文官領航隊」開訓典禮。（圖／考選部提供）



記者林銘翰／台北報導

考選部長許舒翔25日表示，考選部運用企業捐款設置「考選部預備文官團獎助金」，獎助大學生參加「預備文官團」取得結訓證書後，未來若經特種考試地方政府公務人員考試三等考試及格，並分發實際任職地方政府及所屬機關滿2年且仍在職者，得向考選部申請審核核發獎助金新台幣10萬元。

考選部25日上午舉行「2021預備文官團-地方文官領航隊」開訓典禮，來自全國12所大學院校各系所的團員齊聚一堂，與會者包括公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝、教育部青年發展署署長陳雪玉、天恩出版社社長丁懷箴等人。

考試院長黃榮村致詞時表示，文官是國家推動施政的基石，優秀的文官是國家進步的推動者，如何提升文官素質，招募優秀人才進入公部門為民服務，是考試院作為稱職人力資源部門首要關注的議題。

黃榮村認為，時值政府面對大環境政治經濟及國際間的挑戰，團員必須儲備未來文官應具備的地方治理能力、國家發展願景及國際化視野，以帶動國家社會的進步，成為未來為民服務的領航者。

▲考選部長許舒翔。（圖／考選部提供）



許舒翔則表示，為鼓勵參與本計畫之團員，積極努力參加公務人員考試錄取後，能秉持為民服務之熱忱，進入地方政府服務，考選部特別運用企業捐款設置「考選部預備文官團獎助金」，用以獎助參加「預備文官團」取得結訓證書的團員。

許舒翔指出，未來經特種考試地方政府公務人員考試三等考試及格，分發實際任職地方政府及所屬機關滿2年仍在職，具表現優良證明，且考試錄取年齡未滿26歲者，可向考選部申請審核後，發給獎助金新台幣10萬元。

許舒翔說明，預備文官團獎助金不得重複申領，且捐款用罄後，即不再接受申請，希望團員儘早通過地方政府公務人員考試，取得獎助金申領資格，未來成為優秀文官，實踐志向，為民服務。

考選部表示，「2021預備文官團-地方文官領航隊」團員將於8月26日至9月6日在國家文官學院進行2天訓練課程，於基隆市政府都市發展處、文化局、教育處、觀光及城市行銷處、產業發展處等局處進行6天實務研習。

考選部說明，依該各局處規劃內容，參與局處會議、業務政策研討、實地參訪、實作等活動，團員將於9月7日至11日回到考選部依課程訓練與實務研習心得準備及發表專題報告並分組競賽，展現訓練及研習成果。

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