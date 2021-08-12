考選部明年將舉辦19項次國考　心理師考試率先線上作答

▲國家考場。（圖／取自考選部）



記者林銘翰／台北報導

考選部12日表示，111年年預定辦理19項次考試，為符應數位轉型之趨勢，三項電腦化測驗將增設花蓮考區，並於明年7月率先將專技人員諮商心理師、臨床心理師2類科考試納入線上作答，以落實擴大電腦化測驗之施政方向。

考選部12日公布111年國家考試期程，預定辦理19項次考試，其中公務人員考試合併舉行9次、專技人員考試合併舉行9次、公務人員與專技人員考試合併舉行1次。

考選部表示，各項考試類科（別）多元廣泛，歡迎有志加入公職行列或取得專業證照之民眾把握良機，踴躍報考，實現人生志向。

考選部指出，為符應數位轉型之趨勢，111年預定辦理的三項電腦化測驗將增設花蓮考區，並於明年7月率先將專技人員諮商心理師、臨床心理師2類科考試納入線上作答，以落實擴大電腦化測驗之施政方向。

考選部說明，國家考試是拔擢國家、社會所需人才的重要管道之一，也是體現公務及專技人員高素質的指標，由於這些優秀適任的人才於公、私領域貢獻所長，政府運作才得以穩健發展，人民生活品質與社會福祉也同時提升進步。

考選部說，有關111年考試訊息請至考選部全球資訊網/應考人專區/考試資訊（考試期日計畫表）項下查詢「111年度各項考試期日計畫表」，俾及早規劃及準備。