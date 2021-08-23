考選部首推「預備文官團」25日啟航　黃榮村盼為公部門注入新思維

▲考試院長黃榮村。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部23日表示，原定7月21日至8月9日舉行之「預備文官團-地方文官領航隊」，因受疫情影響，延期到8月25日至9月11日舉行。考試院長黃榮村表示，希望藉由本計畫培育未來優秀文官，為公部門注入活力與新思維，共創政府與人才雙贏。

考選部23日下午表示，中央流行疫情指揮中心於日前宣布，8月24日至9月6日維持疫情警戒標準為第二級，因疫情持續趨緩，考選部決定該活動於8月25日開始如期舉行，但將持續密切觀察疫情發展，計畫之推動務必以團員之安全與權益為考量。

考選部指出，預備文官團之發想理念及目標，在於提供優秀青年學生提早接觸公務體系的機會，了解公務機關運作模式及組織文化，以利於通過國家文官考試後，縮短適應期，儘早熟悉業務，並得安定留任公務體系，以提升國家文官體系之質量。

考選部說，今年優先以「地方文官領航隊」為主軸，使關切在地議題之有志青年學生，實地參與在地治理，共創地方翻轉之價值。

黃榮村表示，預備文官團為首次辦理，考選部為落實培育現代政府所需的治理人才理念，希望藉由本計畫培育未來優秀文官，為公部門注入活力與新思維，共創政府與人才雙贏，其用心值得肯定。

考選部長許舒翔也說，期待本次參加預備文官團訓練首航的團員，結訓後能順利通過國家考試，儘快加入地方文官為民服務的工作，實現「地方開創、文官領航」的理想。

考選部說明，本計畫由考試院指導、考選部主辦，並由基隆市政府、公務人員保障暨培訓委員會及教育部青年發展署協辦，招募來自12所大學不同系所之團員計21名。

考選部指出，活動內容涵蓋國家考試簡介、傑出公務人員職涯分享及座談、國家文官學院訓練課程、基隆市政府實務研習、專題研討、成果發表及專題競賽，培訓內容豐富精彩，鼓勵團員結合地方政府實務體驗，發散創意思考解決地方問題。