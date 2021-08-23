她控樓上深夜洗衣還木棍敲地板　管委會認證：住戶已搬走幾個月

▲莊姓女子控樓上鄰居不斷發出噪音因此提告求償。（示意圖／123RF）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名女子指控她樓上鄰居經常用木棍敲地板、以椅子滑行、還用力踹地板、更在深夜洗衣，不斷發出噪音，造成她出現憂鬱及睡眠障礙，對鄰居提告求償20萬元。橋頭地院審理時，大樓管委會委員作證樓上鄰居搬走後，莊女還是多次表示有噪音，且無法證實噪音來源來自這兩名鄰居，法官審理後判她敗訴。

高雄一名莊姓女子提告住在她樓上的李姓、林姓鄰居，在2018年10月至2020年10月期間，經常性、間歇性在房屋內以附有滾輪椅子在地板滑行、木棍敲擊地板、腳掌用力踹地板、深夜洗衣物數小時，造成她輾轉難眠，更出現憂鬱情緒及睡眠障礙症，因此向2人提告求償20萬元精神慰撫金。

而被告的2人則否認有發出噪音，表示大樓就在交通繁忙的大馬路旁邊，且莊女住2樓，離車道不遠，聲音可以透過管道在大樓間傳輸，認為證據不足可以認定他們有製造噪音，希望法院駁回莊女請求。

法院審理時找來2位管委會委員，2人都表示曾被莊女叫到屋內聆聽樓上發出的噪音，但都沒有聲音或是聽到腳步聲，但都沒有持續很久，無法分辦是什麼聲音，之前曾接獲其他住戶反映有噪音，但自從改善水管設備後就沒有接到反映，也沒接到其他住戶說3樓有製造噪音狀況，且其中一戶2月已經搬離，但後來莊女仍多次反映有噪音問題。

法官認為莊女拿出的檔案錄得「叩」、「碰」、「啪」之聲響，但錄影畫面場景僅見分貝計靠牆置放，無法確認聲響來源，該棟委員也表示該棟大樓隔音非佳，莊女聽到的聲音不能排除是其他層樓或3樓其他住戶所傳遞，且就一般人於日常生活因走動、交談或挪動桌椅所發出的聲響在所難免；加上身心科證明也只寫出莊女「主訴樓上鄰居噪音眾多，造成憂鬱情緒等」，無法證明憂鬱情緒、失眠是因這些聲響造成，因此判決莊女敗訴，可上訴。

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