網爆「鄧佳華今天已離職」　留言狂酸：不是要做3年！本尊回應了

網搜小組／劉維榛、曾筠淇報導
才進入日月光上班的鄧佳華，被網友爆料今日已離職。而消息傳開後，其他網友紛紛開酸，「不意外」、「說好三年變三天」。日前也有人看衰表示，「這咖撐過三個月，我請50個人吃雞排！」對此，鄧佳華以4個字「一言難盡」回答。
▲網友驚爆，鄧佳華今日疑似已辦離職手續！（圖／翻攝爆廢公社二館）
鄧佳華17日才在IG曬出識別證，表示進入新環境，會好好上班；19日，鄧佳華又分享，「訓練課程的老師很友善，完全沒有壓力的學習，伙食兩餐免費供應的，吃得飽又能專注學習，工作環境乾淨舒適」，文末更自信喊話，「會做3年以上的！」
如今才過一個禮拜，卻有網友在臉書《爆廢公社二館》貼出鄧佳華的日月光識別證，接著爆料直呼，「神教的朋友表示今天已辦離職手續！」 消息曝光後，底下網友熱議，「是去上班打卡還是純粹打卡？」「連三個禮拜都沒有，太高估他了」、「至少他努力過了」、「蜜月期都撐不過也太好笑了吧」、「不意外」、「八卦這麼快傳出來」。 日前一名男網友甚至在Dcard上以「鄧佳華都能找到新工作了，為什麼我們不行？」為題發文，就有人看衰直言，「這咖撐過三個月，我請50個人吃雞排」，並向大家喊話三個月後見。 實際查看鄧佳華的臉書和IG，他本尊卻沒有做任何回應，《ETtoday新聞雲》記者私訊確認，鄧佳華原本只以4個字「一言難盡」做回答。事後，鄧佳華又自爆，其實是因為考術科穿線沒過關，因此才被刷下來。 ▼鄧佳華傳已離職日月光。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）
如今才過一個禮拜，卻有網友在臉書《爆廢公社二館》貼出鄧佳華的日月光識別證，接著爆料直呼，「神教的朋友表示今天已辦離職手續！」
消息曝光後，底下網友熱議，「是去上班打卡還是純粹打卡？」「連三個禮拜都沒有，太高估他了」、「至少他努力過了」、「蜜月期都撐不過也太好笑了吧」、「不意外」、「八卦這麼快傳出來」。
日前一名男網友甚至在Dcard上以「鄧佳華都能找到新工作了，為什麼我們不行？」為題發文，就有人看衰直言，「這咖撐過三個月，我請50個人吃雞排」，並向大家喊話三個月後見。
實際查看鄧佳華的臉書和IG，他本尊卻沒有做任何回應，《ETtoday新聞雲》記者私訊確認，鄧佳華原本只以4個字「一言難盡」做回答。事後，鄧佳華又自爆，其實是因為考術科穿線沒過關，因此才被刷下來。
▼鄧佳華傳已離職日月光。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）
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