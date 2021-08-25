網爆「鄧佳華今天已離職」　留言狂酸：不是要做3年！本尊回應了

網搜小組／劉維榛、曾筠淇報導

才進入日月光上班的鄧佳華，被網友爆料今日已離職。而消息傳開後，其他網友紛紛開酸，「不意外」、「說好三年變三天」。日前也有人看衰表示，「這咖撐過三個月，我請50個人吃雞排！」對此，鄧佳華以4個字「一言難盡」回答。

▲網友驚爆，鄧佳華今日疑似已辦離職手續！（圖／翻攝爆廢公社二館）



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鄧佳華17日才在IG曬出識別證，表示進入新環境，會好好上班；19日，鄧佳華又分享，「訓練課程的老師很友善，完全沒有壓力的學習，伙食兩餐免費供應的，吃得飽又能專注學習，工作環境乾淨舒適」，文末更自信喊話，「會做3年以上的！」