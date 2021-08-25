「麟洋配」套卡恐違法？ 　悠遊卡公司：正式取得肖像、著作權授權

▲「麟洋配」悠遊卡。（圖／悠遊卡公司提供）

記者袁茵／台北報導

悠遊卡公司日前推出東奧羽球男雙金牌王齊麟和李洋的悠遊卡，不過25日有週刊報導，王齊麟與李洋為土銀行員，接悠遊卡代言恐違反規定。針對「麟洋配」悠遊卡爭議，悠遊卡公司25日強調，均有正式取得肖像權和著作權。

「麟洋配」奪金爆紅後，悠遊卡公司11日推出「麟洋Taiwan in悠遊套卡」並開放預購，但25日有週刊爆料，土銀高層竟是看報紙才知道「麟洋配」代言悠遊卡，由於兩人是公務員身份，如果有代言恐有違法，李洋日前也提到，關於這方面的解套，還要等到銓敘部的解釋回應。目前似乎朝向以「企業對企業策略聯盟」的方式，不過還沒有定論。

此外週刊提及，有知情人士稱，經紀人吳宜倫知道麟洋配代言受限《公務員服務法》，卻私下接洽悠遊卡公司，最壞的結果慎恐導致2人離隊，如果真的離開土銀羽球隊，就代表他們失去了球團的支持，訓練所需經費、甚至連球場都得自己想辦法，還包括未來的路會很辛苦。

對於兩人是公務員身份卻違反代言、兼差一事，吳宜倫回應，包括悠遊卡、口罩、金門酒廠都是以肖像授權的方式，並不是代言，銓敘部指肖像授權屬於個人財產，因此沒有違法兼差、代言一事。

而悠遊卡公司25日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時強調，本公司所製作、合作發行悠遊卡，均正式取得肖像權及著作權，至於合作條件、銷售量等，因商業合約皆有保密條款，不便對外說明。