　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

露營區只收門票不管死活！20歲男跳水亡　業者狂言：溪水國家的

▲▼新店磺窟溪傳出溺水意外，男子跳下瀑布被救起後已無生命跡象。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲吳姓男子去年在新店長青谷露營區溺水，被救起後已無生命跡象。（資料照／記者陳豐德翻攝）

記者劉昌松／台北報導

吳姓男子去年7月間和20多名友人一起到新北市長青谷露營區烤肉玩水，吳男從短瀑上跳水後失去蹤影，朋友兵分2路下水搜尋、去販賣部尋求業者支援，結果吳男仍不幸溺斃，檢察官調查，業者收門票賺錢，卻沒在溪水旁設立警告標示，也沒提供救生圈、救生衣等任何救生器材，24日依過失致死起訴青春谷負責人游姓姊妹。

2020年7月19日下午1時許，消防人員接獲民眾報案，年約20歲的吳男子穿海灘褲，在新北市新店區的磺窟溪玩水時，從約2公尺高的短瀑往下跳，接著就沉下水面不見，有2名朋友下水遍尋不著，消防人員到場救起時已經沒呼吸心跳。

▲▼新店磺窟溪傳出溺水意外，男子跳下瀑布被救起後已無生命跡象。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲吳男從高約2公尺的短瀑跳下後沒再浮出水面。（資料照／記者陳豐德翻攝）

檢察官會同法醫前往相驗，確認吳男因溺水死亡，經吳男友人證稱，當時除了大部分的人在溪邊搜尋吳男身影外，還有人特地跑到露營區的販賣部，希望老闆能提供救生圈等器材協助救援，結果竟然什麼都沒有。

長青谷負責人游姓姊妹辯稱，她們只是提供場地露營，磺窟溪水域是屬於國家的，她們管不到，但檢察官實地勘驗現場，要進入該段水域，除非是直接從上游而下，否則一定要購買長青谷露營區的門票才能進入。

檢察官認為，游姓姊妹提供場地給消費者戲水，卻沒有在溪邊設立任何警告標誌，連基本的救生圈、救生衣都沒有，也沒有安排救生員，導致遊客在缺乏防護情況下戲水溺斃，涉嫌過失致死罪，依法提起公訴。據了解，目前長青谷露營區已設有相關救生設施。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

2千萬豪宅「公設違建隨拆隨蓋」　建商攀「帝寶」美名詐5.3億

女師普悠瑪自拍「槍斃蔡英文」　「禱告詛咒」總統獲不起訴

「出國進修」失聯被宣告死亡　偽卡刷手返台「復活」恐坐牢

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
56歲作家打高端殞命「很榮幸和蔡總統同一梯」　親友狂湧FB：
作家打高端後猝逝「一家三口都打」　PO文曝：科學證實有效最安
演唱會太嗨！　高富帥CEO摔下5樓看台慘死
快訊／陸姓作家打完高端猝死　最後背影曝：和蔡總統同一梯
東奧金牌掉漆！　彈簧床冠軍傻眼：以為髒摳一下就...
快訊／又有縣市發錢！　市長：每人普發2000現金
快訊／作家打完高端疫苗身體不適　送醫亡
港16歲少女監禁14歲女「潑尿+硬物塞下體」　猥褻過程全錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

電話找金主！肉粽歌王兒子缺很大：姐仔借我35萬　議員親曝真相　

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影：很榮幸和蔡總統同一梯

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

少女網路失身！學霸兒嘗禁果挨告功課崩盤　父：他本來很乖

日商主管竊公款3千萬斗內直播主　討餘款300萬二審再遭駁

搭小黃進柴山後失聯…她消失4天「生日當天被尋獲」！已成冰冷遺體

全面搜查非洲豬瘟肉！竹南越籍女寄貨異常　大冰櫃藏可疑肉品

露營區只收門票不管死活！20歲男跳水亡　業者狂言：溪水國家的

中和重機騎士疑閃行人滑噴…「頭撞人行道」血流一地！命危搶救中

高雄查獲越南進口16.1kg可疑肉品　陳其邁：必要時申請搜索票

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

楊勇緯「會走太快嗎」貼心護郭婞淳　女神+男神金曲紀錄整理好惹❤

電話找金主！肉粽歌王兒子缺很大：姐仔借我35萬　議員親曝真相　

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影：很榮幸和蔡總統同一梯

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

少女網路失身！學霸兒嘗禁果挨告功課崩盤　父：他本來很乖

日商主管竊公款3千萬斗內直播主　討餘款300萬二審再遭駁

搭小黃進柴山後失聯…她消失4天「生日當天被尋獲」！已成冰冷遺體

全面搜查非洲豬瘟肉！竹南越籍女寄貨異常　大冰櫃藏可疑肉品

露營區只收門票不管死活！20歲男跳水亡　業者狂言：溪水國家的

中和重機騎士疑閃行人滑噴…「頭撞人行道」血流一地！命危搶救中

高雄查獲越南進口16.1kg可疑肉品　陳其邁：必要時申請搜索票

作家打高端猝逝「9天前才參觀疫苗廠」　曝2因素決定產能：很支持

愛美女大生打耳洞慘況曝　2顆「大花生」掛1年

「大學生」海產闖《聲林3》遭淘汰：跌倒了還是很帥！

新進老師開學前打不到疫苗　教團喊話教育部：全額補助快篩、PCR

港版國安法再發威 　港媒：歌手何韻詩已被執法部門關注！

56歲專欄作家殞命！「一家三口都打高端」　親友狂湧FB：發生什麼事

作家「打高端後猝逝」！最後PO文曝光：科學證實有效最安全

李宓雙喜臨門升格當媽！　「挺6月孕肚」拍MV爆濺血意外

可以玩水了！台東「最美海水浴場」開放　9月底前免費入場

網虧「抽海陸」美護理師撞臉女星！本尊見圖：我自己都嚇一大跳

社會熱門新聞

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

看行車紀錄器才知被綠！妻喊「不要弄到我裡面」

甜美人妻看牙遭強吻　醫毀三觀錄音檔曝

走私豬瘟肉母女檔容貌曝光！羈押禁見

「水煮男」女友嗆網友：我不笨！我知道怎麼寫

紅線違停　女錄影嗆警：我們在下貨

「渣男」清掉再噴「♡你」　海神變塗鴉板

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影

男搭電梯不斷上下　2小時後墜樓亡

快訊／花蓮保安隊員警巡邏　跌進消波塊亡

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

快訊／男到台南某旅館輕生！濃煙狂竄險燒整棟樓

即／花蓮豐濱火燒山！空勤直升機灌救

孝子大亨人間蒸發卻回LINE　包公斷案直指藏屍地

更多熱門

相關新聞

中島GLAb展覽打破隔離界線

中島GLAb展覽打破隔離界線

疫情將人們的生活圈成愈漸單純的領域，「距離」可能是近期人們最深沉反思的話題。雖然我們與人們的相處逐漸需要仔細衡量保護對方的距離，卻依然能夠感受到內心深處的一股騷動，不安於城市，按耐不住越發渴望想出走的欲望。

超毛！少年嗨玩不知「暗處躲人狂盯」

超毛！少年嗨玩不知「暗處躲人狂盯」

跳水王子穿「東奧趕工毛衣」登封

跳水王子穿「東奧趕工毛衣」登封

台北港維修工慘遭電梯壓死　目擊者驚悚回憶

台北港維修工慘遭電梯壓死　目擊者驚悚回憶

男友拒見面她崩潰釀人命　騎車逆向撞死20多歲男

男友拒見面她崩潰釀人命　騎車逆向撞死20多歲男

關鍵字：

青春谷露營磺窟溪跳水戲水溺斃警告救生救生設施救生圈過失致死

讀者迴響

熱門新聞

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

徐懷鈺出道23年「臉蛋神進化」變樣了！近照曝光

威力彩27億　投注站員工曝內幕

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

看行車紀錄器才知被綠！妻喊「不要弄到我裡面」

台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

威力彩「3200包牌中27億」　PTT揪魔鬼細節：怪怪的

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面