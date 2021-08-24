露營區只收門票不管死活！20歲男跳水亡　業者狂言：溪水國家的

▲吳姓男子去年在新店長青谷露營區溺水，被救起後已無生命跡象。（資料照／記者陳豐德翻攝）

記者劉昌松／台北報導

吳姓男子去年7月間和20多名友人一起到新北市長青谷露營區烤肉玩水，吳男從短瀑上跳水後失去蹤影，朋友兵分2路下水搜尋、去販賣部尋求業者支援，結果吳男仍不幸溺斃，檢察官調查，業者收門票賺錢，卻沒在溪水旁設立警告標示，也沒提供救生圈、救生衣等任何救生器材，24日依過失致死起訴青春谷負責人游姓姊妹。

2020年7月19日下午1時許，消防人員接獲民眾報案，年約20歲的吳男子穿海灘褲，在新北市新店區的磺窟溪玩水時，從約2公尺高的短瀑往下跳，接著就沉下水面不見，有2名朋友下水遍尋不著，消防人員到場救起時已經沒呼吸心跳。

▲吳男從高約2公尺的短瀑跳下後沒再浮出水面。（資料照／記者陳豐德翻攝）

檢察官會同法醫前往相驗，確認吳男因溺水死亡，經吳男友人證稱，當時除了大部分的人在溪邊搜尋吳男身影外，還有人特地跑到露營區的販賣部，希望老闆能提供救生圈等器材協助救援，結果竟然什麼都沒有。

長青谷負責人游姓姊妹辯稱，她們只是提供場地露營，磺窟溪水域是屬於國家的，她們管不到，但檢察官實地勘驗現場，要進入該段水域，除非是直接從上游而下，否則一定要購買長青谷露營區的門票才能進入。

檢察官認為，游姓姊妹提供場地給消費者戲水，卻沒有在溪邊設立任何警告標誌，連基本的救生圈、救生衣都沒有，也沒有安排救生員，導致遊客在缺乏防護情況下戲水溺斃，涉嫌過失致死罪，依法提起公訴。據了解，目前長青谷露營區已設有相關救生設施。

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