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台灣近7成民眾「觀望」高端疫苗　德媒分析免疫橋接2派論戰

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗23日起開放施打，但許多民眾依然抱持觀望態度。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

 《德國之聲》報導，台灣國產高端疫苗23日起施打，總統蔡英文也率先接種，但根據中原大學16日公布的調查結果，台灣民眾對高端疫苗抱持觀望態度，69.1%對其保護力沒有信心。報導分析，高端是全球首款採用「免疫橋接」（Immuno Bridging）技術，以「中和抗體」作為替代療效指標，並且投入緊急使用的新冠疫苗，因此引來質疑。

《德國之聲》引述中原大學調查結果指出，台灣民眾對於國產疫苗的保護力仍有疑慮，僅6.6%左右願意施打高端或聯亞，但高達77％願意施打輝瑞、莫德納此二款mRNA疫苗。民眾受訪時坦言，高端尚未完成三期試驗，不知道副作用有哪些，「感覺很像白老鼠」，因此想要先觀望效果與安全性。

至於醫療界的看法大致分為兩種，一派意見考慮到疫情急迫性，因此能夠接受「免疫橋接」作為核准標準，但仍需要進行三期試驗；另一派看法認為，「免疫橋接」通常用於疫苗修正，應該先完成三期試驗，才可以提供民眾施打。

▲蔡英文打高端「這一幕爆經典」　老鳥歪樓喊：抽到海軍陸戰隊。（圖／翻攝自臉書／蔡英文）

▲總統蔡英文率先施打高端疫苗。（圖／翻攝自臉書／蔡英文）

澳洲南澳大學流行病學家埃斯特曼（Adrian Esterman）表示，疫苗通常通過三期試驗，並且批准用於成人後，才會透過「免疫橋接」結果，推測兒童施打的有效性，最後藉此通過緊急使用授權（EUA）。

但中國醫藥大學附設醫院主治醫師王任賢則在《今健康》指出，高端尚未通過三期試驗「相當不安全」，「一來無法確認疫苗實際保護力，二來無法確認到底有哪些副作用、不良事件、不良反應」，建議民眾施打前三思。

奧克蘭大學免疫諮詢中心主任特納（Nikki Turner）則認為，如果某疫苗與另一款已通過三期試驗的疫苗本質上相同，兩者數據可以互相連結，類似情況在流感疫苗也很常見。比方說，輝瑞最近公布12至15歲兒童免疫反應及安全數據，也不是完整三期試驗，而是使用免疫橋接比較青少年的抗體生成。

高端對於自產疫苗信心十足，總經理陳燦堅向《路透社》表示，「我們已經做了這麼多實驗，每個人都看到我們的疫苗是多麼安全。副作用太少了，幾乎沒有發燒等等。所以我認為大家可以放心」。

衛福部長陳時中上周表示，美方重視高端疫苗，未來將和美國談判取得疫苗雙邊認證，尤其會爭取高端列入認證範圍。但他也強調，「外交之間也不是大家坐下來，講一句『好』就好了，細部還要規劃」。

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