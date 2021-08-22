蘇貞昌視察希望之橋便道搶修工程　交長：最快25號完工

▲行政院長蘇貞昌視察明霸克露橋斷橋災後便道搶修工程。（圖／交通部提供）



生活中心／綜合報導

本月初南橫「希望之橋」明霸克露橋體與便道，因颱風外圍環流帶來降雨所引發大水沖毀，公路總局力拚25日搶通便道，行政院長蘇貞昌今（22）南下視察時表示，將採用「最順天又能應人」的方案修復，地質進入穩定期時，也規劃長期復建方案。

交通部指出，明霸克露橋便道搶修長度因土石流扇型堆積區擴大，長度由最初450公尺增加為2倍至900公尺，目前便道已完成550公尺，進度為61%，持續進行玉穗溪河中央埋設涵管閉合施工，及勤和端便道再墊高，以防被土石流淹沒。部長王國材說，將以8月25日搶通為目標趕工。

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蘇貞昌說，這是高雄市桃源區重要的聯絡道路，因此他來到搶修最前線關心。此次搶修工修同時透過交通部氣象局專案提供氣象即時資訊，讓工程人員能在安全狀況下持續辦趕工，這次災害搶修的經驗與歷程，值得傳遞給國人知曉。

▲行政院長蘇貞昌（左二）與多位政府官員視察明霸克露橋斷橋災後便道搶修工程。（圖／交通部提供）

蘇貞昌說，南橫公路是一條有歷史也是沿線原鄉部落維生的通路，有關如何進行搶修提供未來的安全通行，要請交通部充分利用科技，在南橫公路短中期地形、邊坡尚未穩定情況下，採用「最順天，又能應人」的方案，也應繼續秉工程專業，在地質進入穩定期時，適時規劃長期復建方案。

▲行政院長蘇貞昌（左二）與多位政府官員視察明霸克露橋斷橋災後便道搶修工程。（圖／交通部提供）