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高雄桃源災區居民受困　警協助「緊急通行」

▲警方協助緊急通行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方協助緊急通行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由於高雄市山區日前受盧碧颱風及0807西南氣流所帶來的超大豪雨影響，桃源山區8天累積降下超過2200毫米的驚人雨量，超過高雄市年平均雨量；尤其7日單日急降雨更逾700毫米，致使桃源山區土石含水量飽和，土石鬆動造成土石流、坍方等災害，且災情最嚴重的災點是台20線94K「明霸克露橋」被沖毀，此橋屬莫拉克的中期提升鋼便橋。

前因桃源地區連日山區降下午後雷陣雨，誘發玉穗溪上游發生無預警土石流，後於13日緊急撤離施工人員及機具，所幸無人傷亡；而中央及地方政府均期許搶救團隊能在安全第一的狀況下，加速搶修進度，儘早將民眾的維生道路搶通。

台東縣警察局及所屬關山分局基於政府一體之原則，苦民所苦，不分轄管積極投入高雄市桃源區復興、拉芙蘭及梅山等3部落民生物資運送及緊急救難之基本需求，部落緊急採買及有關單位協助特定對象脫困。

目前安排如下：首梯次日期為20、21日，通行時段為早上8點到8點30分、10點到10點30分、13點30分到14點等3個時段，所有進出車輛，均須向桃源區公所提出申請並造冊，不在名冊中一律禁止通行。

▲警方協助緊急通行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方協助緊急通行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

其次，基於緊急脫困考量，僅提供桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里地區民眾緊急救護、救難等基本維生通行需求，不對外開放通行；再者，由高雄市警與台東縣警負責疏導管制及秩序維護，以及突發狀況協處等工作事宜，若有未辦理登記造冊獲同意而非法通行者，將依公路法相關條款逕行告發；後續梯次安排視狀況再行規劃實施。

關山警察分局特此鄭重呼籲，「人命關天、救難為先」，因該路段目前道路及邊坡部分仍在施工，不斷有落石崩落，或邊坡滑落，易生危險，請非屬緊急通行範圍內民眾，切勿強行通過，不僅影響救援工作之進行，也讓自身陷入險境，實屬不智之舉，特別提醒社會大眾配合。

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▲警方協助緊急通行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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