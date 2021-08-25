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社會 社會焦點 保障人權

快訊／維生便道搶通！明霸克露橋遭沖斷17天　桃源3部落脫困了

記者賴文萱／高雄報導

玉穗溪本月7日暴發大規模土石流，導致台20線勤和至復興路段重要聯外道路明霸克露橋遭沖斷，公路總局經過連續17天的搶修，終於在昨（24）日順利趕鋪一條維生便道，並於今（25）日早上7點30分開放管制通行。

▲▼明霸克露橋斷橋17天，今便道終於搶通。（圖／公路總局提供）

▲明霸克露橋斷橋17天，今便道終於搶通。（圖／公路總局提供）

公路總局指出，從8/7斷橋之後，經過17天的努力，終於在上午開放民眾臨時通行，事實上，面對極端氣候的變化，玉穗溪部分就有10天無預警爆發土石流下來，讓工程被打回原形，後續便道路線也因應土石流做調整。

▲▼明霸克露橋斷橋17天，今便道終於搶通。（圖／公路總局提供）

▲▼明霸克露橋斷橋17天，今便道終於搶通。（圖／公路總局提供）

▲▼明霸克露橋斷橋17天，今便道終於搶通。（圖／公路總局提供）

在開放通行前，公路總局工程單位也在現場做簡單祈福祭拜儀式，感謝老天對工程人員的保佑，也希望用路人未來通行時能平安順利，往後工程也能繼續順利施作。

雖然昨天中午過後現地天候不佳，於下午5點玉穗溪也再發生小土石流，但因於玉穗溪溪口本處於涵管便道上游預先開挖沉砂池，有效導引土石流至沉砂池內，減少土石流出阻塞涵管及溢流情形，故對於便道通行暫無影響。

▲▼明霸克露橋斷橋17天，今便道終於搶通。（圖／公路總局提供）

▲公路總局工程單位在現場做簡單祈福祭拜儀式，感謝老天對工程人員的保佑。（圖／公路總局提供）

不過，為維護用路人安全而訂定臨時便道管制，管制時段為上午7點～8點、中午12點～下午1點開放，如氣象情資預報及當地溪水上漲，將立即進行封閉管制。

另外，管制時間外除緊急救難需求，由桃源區公所或警察單位通知本段，視現地檢視安全無虞後，商請由警察單位及保全戒護通行。

▲▼南橫明霸克露橋便道今天搶通。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼南橫明霸克露橋便道今天搶通。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼南橫明霸克露橋便道今天搶通。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼南橫明霸克露橋便道今天搶通。（圖／記者賴文萱翻攝）
 

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