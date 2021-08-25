民進黨最接地氣人才「被埋沒」！陳揮文：充斥蔡英文蘇貞昌這種人

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最接地氣人才「被埋沒」！陳揮文：民進黨充斥蔡英文蘇貞昌這種人

▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／行政院直播）

▲行政院長蘇貞昌23日視察航空快遞包裹。（圖／行政院直播）

記者閔文昱／綜合報導

農委會近日查獲走私含有非洲豬瘟陽性病毒的豬肉共71公斤，行政院長蘇貞昌23日上午前往桃園市大園區遠雄貨棧，視察航空快遞包裹X光機檢查情形。對此，媒體人陳揮文直言，蘇貞昌一直喜歡這樣事必躬親，但這明明就是部長、主委層級就可以處理的事情，「這不是蘇貞昌的問題，是整個民進黨要下架！而民進黨中真正接地氣的，是像王世堅這樣的人。」

陳揮文23日在政論節目《新聞大白話》中表示，蘇貞昌23日帶著財政部長蘇建榮、農委會主委陳吉仲等人，前往桃園市視察，但這個就是部長或主委層級就可以處理的事情，「他做2年多了，夠了啦，衝衝衝做2年可以下台了。」至於9月立法院開議，公投延期到12月18日，蘇貞昌是不是要多當4個月的行政院長，「這我們不在乎。」

▲▼北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

陳揮文直言，這不是蘇貞昌下台的問題，而是整個民進黨要被下架，「把蘇貞昌換桃園市長鄭文燦或前副總統陳建仁，那個於事無補，因為換湯不換藥。」不過他認為，民進黨如果每個人都像王世堅，就會希望民進黨繼續執政，「但就不是嘛！」

陳揮文認為，王世堅這種人才被埋沒在台北市議會，但他本來應該當立委的，「民進黨接地氣的人、了解實際社會狀況的人，是王世堅而不是蔡英文跟蘇貞昌，如果每個人都像堅哥這樣，我覺得民進黨是有前途的，但民進黨現在充斥的是蔡英文、蘇貞昌這種人，所以民進黨要下台」。」

對於陳揮文說法，王世堅則回應，「我謝謝你的推舉，不過我們民進黨是很多元、很民主，開放各種聲音討論的。」

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